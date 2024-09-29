انتصار الحالة والبديع والبسيتين في دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مساء أمس الأحد الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث فاز الحالة على نظيره أم الحصم بنتيجة (3-1)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد الحالة 6 نقاط بينما تجمد رصيد أم الحصم عند 3 نقاط.
وفي اللقاء الآخر، تمكن البديع من الفوز على اتحاد الريف بنتيجة (3-صفر)، في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة، وبهذه النتيجة حصد البديع 6 نقاط، في حين خرج اتحاد الريف من دون نقاط.
وجاءت المباراة الثالثة بفوز البسيتين على قلالي بنتيجة (4-صفر)، وحصد فريق البسيتين أول 3 نقاط، في حين تجمد رصيد قلالي عند نقطة واحدة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الأهلي في الماحوز.
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