انتصار الحالة والبديع والبسيتين في دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الحالة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬تمكن‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-صفر‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬البديع‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬بفوز‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬4-صفر‭)‬،‭ ‬وحصد‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭.‬