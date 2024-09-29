محمود رياض: المنتخب سينتظم بمعسكر داخلي 7 أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال محمود رياض مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن المنتخب سينتظم بمعسكر داخلي يوم 7 أكتوبر القادم في فندق ويندهام جراند، استعداداً لمواجهة نظيره الإندونيسي يوم 10 أكتوبر في التصفيات المونديالية.
وأضاف رياض: التحضيرات بدأت أمس على الملاعب الخارجية بالاتحاد دون تواجد لاعبي الخالدية لمشاركتهم في الآسيوية، بالإضافة إلى لاعبي المنامة الذين سيلعبون مباراة الجولة القادمة بدوري ناصر الممتاز، وبعدها سيلتحق الجميع بقائمة المنتخب.
واختتم رياض: المنتخب سوف يغادر إلى السعودية يوم 11 أكتوبر القادم بعد لقاء منتخب إندونيسيا، مضيفاً أن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية، ما عدا إسماعيل عبداللطيف الذي يعدّ في حالة استشفاء بالمراحل الأخيرة.
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