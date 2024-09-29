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محمود رياض: المنتخب سينتظم بمعسكر داخلي 7 أكتوبر

9/29/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬محمود‭ ‬رياض‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سينتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬داخلي‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جراند،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الإندونيسي‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭.‬

وأضاف‭ ‬رياض‭: ‬التحضيرات‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬دون‭ ‬تواجد‭ ‬لاعبي‭ ‬الخالدية‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبي‭ ‬المنامة‭ ‬الذين‭ ‬سيلعبون‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬القادمة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيلتحق‭ ‬الجميع‭ ‬بقائمة‭ ‬المنتخب‭.‬

واختتم‭ ‬رياض‭: ‬المنتخب‭ ‬سوف‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استشفاء‭ ‬بالمراحل‭ ‬الأخيرة‭.‬

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