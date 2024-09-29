بعثة الخالدية تغادر إلى تركمانستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية إلى العاصمة التركمانية «عشق آباد» من أجل الاستعداد لملاقاة فريق ألتين أسير في الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2 والتي ستقام يوم الأربعاء القادم.
وتأتي مغادرة بعثة الخالدية لخوض منافسات الجولة الثانية، بعد أن خسر الفريق في الافتتاح أمام فريق التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي عاشور على تقديم أداء فني كبير، من أجل المنافسة المباشرة على إحدى بطاقتي الصعود للدور الثاني، لاسيما وأن الخالدية حقق فوزين مهمين في افتتاح مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز هذا الموسم، بفوزه على المنامة بخمسة أهداف دون مقابل، وكذلك فوزه على الرفاع بهدف نظيف.
وتأتي استعدادات الخالدية المبكرة من خلال السفر إلى عشق آباد بغية الاستعداد الأمثل لخوض مواجهة الأربعاء، وسط اهتمام إداري كبير من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود جناحي، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف الدولي.
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