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بعثة الخالدية تغادر إلى تركمانستان

9/29/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادرت‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬التركمانية‭ ‬‮«‬عشق‭ ‬آباد‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لملاقاة‭ ‬فريق‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭.‬

وتأتي‭ ‬مغادرة‭ ‬بعثة‭ ‬الخالدية‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭. ‬ويعول‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬الصعود‭ ‬للدور‭ ‬الثاني،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬الخالدية‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬مهمين‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وكذلك‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وتأتي‭ ‬استعدادات‭ ‬الخالدية‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬بغية‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وسط‭ ‬اهتمام‭ ‬إداري‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمود‭ ‬جناحي،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

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