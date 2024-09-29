بورصة البحرين توقع اتفاقية شراكة مع نادي راشد للفروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار جهود نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة بما يتماشى مع الخطوات التطويرية واستضافة مملكة البحرين للبطولات وسباقات الخيل الدولية، وقع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل اتفاقية رعاية فضية مع بورصة البحرين لموسم سباقات الخيل 2024-2025، حيث وقع الاتفاقية الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ويوسف أسامه بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة حرص بورصة البحرين على المساهمة في دعم رياضة سباقات الخيل التي تشهد تطوراً كبيراً محلياً ودولياً بفضل اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهذه الرياضة العريقة. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي يقودها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مشيراً إلى أن رعاية بورصة البحرين تهدف إلى دعم وإنجاح السباقات والبطولات المحلية والدولية في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة، مما يعزز المكانة المرموقة لمملكة البحرين على المستوى الدولي في مجال سباقات الخيل.
من جانبه، رحب يوسف أسامه بوحجي بفتح باب التعاون بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وبورصة البحرين، وعقد الشراكة الداعمة لرياضة سباق الخيل من خلال رعاية بورصة البحرين لأحد أيام السباقات المحلية بالإضافة إلى أحد الأشواط ضمن أمسية سباقات بطولة البحرين الدولية في الموسم القادم 2024/2025. كما أعرب عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين على هذا الدعم، والذي سيسهم في إنجاح السباقات والبطولات المحلية والدولية التي تستضيفها مملكة البحرين، وتطوير هذه الرياضة العريقة.
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