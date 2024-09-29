بورصة البحرين توقع اتفاقية شراكة مع نادي راشد للفروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية،‭ ‬وقع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬فضية‭ ‬مع‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭ ‬بفضل‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وإنجاح‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي‭ ‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكة‭ ‬الداعمة‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لأحد‭ ‬أيام‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الأشواط‭ ‬ضمن‭ ‬أمسية‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭/‬2025‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم،‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬