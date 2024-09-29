منتخبنا يختار العراق في افتتاح الطائرة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭: ‬ الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ - ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬عمان‭ ‬والعراق‭ ‬وتونس،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬والأردن‭.‬

وكانت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬بمبنى‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وتصدر‭ ‬الحضور‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وعادل‭ ‬البناء‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬ويوسف‭ ‬كانو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬وبعض‭ ‬ممثلي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ومدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إليقيتا‭.‬

وقد‭ ‬اختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬لمواجهته‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭.‬