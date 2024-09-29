منتخبنا يختار العراق في افتتاح الطائرة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب علي ميرزا:
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوقعت قرعة البطولة العربية الثالثة والعشرين للكرة الطائرة التي تجرى في الفترة 30 أكتوبر - 11 نوفمبر منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عمان والعراق وتونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت وقطر والسعودية والأردن.
وكانت مراسم القرعة قد أقيمت أمس بمبنى اتحاد الكرة الطائرة، وتصدر الحضور فراس الحلواجي الأمين العام للاتحاد العربي وعادل البناء مدير الاتحاد ويوسف كانو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري وبعض ممثلي مجلس إدارة الاتحاد البحريني ومدرب منتخبنا الوطني إليقيتا.
وقد اختار الجهاز الفني لمنتخبنا منتخب العراق لمواجهته في لقاء الافتتاح.
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