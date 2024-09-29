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منتخب الشباب يخسر مواجهة أوزبكستان

9/29/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاماً‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬باللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬متصدرا‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

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