منتخب الشباب يخسر مواجهة أوزبكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة القدم مواجهته أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وذلك باللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة فيو جين في مدينة تايبيه، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.
وتجمد رصيد منتخبنا للشباب عند 6 نقاط، في حين خرج منتخب أوزبكستان من اللقاء بالعلامة الكاملة متصدرا المجموعة برصيد 12 نقطة.
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