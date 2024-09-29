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((بريف)) تكتب نجاحا جديدا في BRAVE CF 88 بـ((سلوفينيا))النسخة 88 من بريف تشهد تتويج بطلين جديدين

9/29/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نجحت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬المميزة‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السلوفينية‭ ‬ليوبليانا،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬العالمي‭ ‬كمنظمة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

شهدت‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬88،‭ ‬تتويج‭ ‬بطليين‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزنين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬توّج‭ ‬المقاتل‭ ‬البوسني‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي،‭ ‬فيما‭ ‬توّج‭ ‬المقاتل‭ ‬الليتواني‭ ‬بافل‭ ‬دايليدكو‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬المشترك،‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬حضرها‭ ‬جمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬سلوفنينيا‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

وتوّج‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬البطلين‭ ‬باللقبين‭ ‬العالميين،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬المحطة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬بريف‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬يوما،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬محطتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تيرنفي‭ ‬الإسبانية‭.‬

وسبق‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬بسلوفينيا،‭ ‬تنظيم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندية،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬احتفاظ‭ ‬البطل‭ ‬القرغيزستاني‭ ‬عبدالسلام‭ ‬كوبانيشبيك‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الجورجي‭ ‬راؤول‭ ‬توتارولي‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬وتحديدا‭ ‬إلى‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي،‭ ‬فقد‭ ‬واجه‭ ‬المقاتل‭ ‬البوسني‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬المقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬ويسنر،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬جون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬عدة‭ ‬ركلات‭ ‬إلى‭ ‬ساق‭ ‬ويسنر‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إبطاء‭ ‬الأخير‭. ‬وقد‭ ‬تعرض‭ ‬جون‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬أثناء‭ ‬التدافع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭. ‬وقد‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬بأن‭ ‬ركلات‭ ‬جون‭ ‬على‭ ‬ساق‭ ‬ويسنر‭ ‬أنها‭ ‬حاسمة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬جون‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحه‭ ‬بركلة‭ ‬منخفضة‭ ‬في‭ ‬ساق‭ ‬منافسه،‭ ‬ليتوّج‭ ‬بطلا‭ ‬جديدا‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬المقاتل‭ ‬بافيل‭ ‬دايليدكو‭ ‬حلمه‭ ‬وأصبح‭ ‬بطلا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬باتريك‭ ‬دوبيلا‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭.‬

فقد‭ ‬حاول‭ ‬دوبيلا‭ ‬استخدام‭ ‬مهاراته‭ ‬في‭ ‬المصارعة،‭ ‬لكن‭ ‬دايليدكو‭ ‬دافع‭ ‬بنجاح‭ ‬وسدد‭ ‬ضربات‭ ‬أرضية‭ ‬قوية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير،‭ ‬نجح‭ ‬دايليدكو‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬اسمه‭ ‬كأول‭ ‬بطل‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

واسفرت‭ ‬بقية‭ ‬النزالات،‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬المقاتلة‭ ‬السلوفينية‭ ‬مونيكا‭ ‬كوتشيني‭ ‬على‭ ‬المقاتلة‭ ‬الإيطالية‭ ‬فابيولا‭ ‬بيدروني‭ ‬بقرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬للمقاتلة‭ ‬كوتشيني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬عاد‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬بودكراجسيك‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬بانتصار TKO ‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬المخضرم‭ ‬الإيطالي‭ ‬ميشيل‭ ‬ميرابيلا‭.‬

وصرح‭ ‬المقاتل‭ ‬بودكراجسيك‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أضلاعه‭ ‬وألمح‭ ‬إلى‭ ‬احتمالية‭ ‬الاعتزال‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬فريليك‭ ‬فوزا‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬الإيطالي‭ ‬صامويل‭ ‬دي‭ ‬جواردو‭ ‬خلال‭ ‬37‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬عبر‭ ‬الضربات‭ ‬المتتالية‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬للمقاتل‭ ‬فريليك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬ليحافظ‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬حسم‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالإجماع‭ ‬فوز‭ ‬المقاتل‭ ‬الإيستوني‭ ‬كريستيان‭ ‬تونيست‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬دومين‭ ‬درنوفسيك‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭.‬

ونجحت‭ ‬المقاتلة‭ ‬الصربية‭ ‬مارينا‭ ‬سباسيتش‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سجلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬المقاتلة‭ ‬البرازيلية‭ ‬ماريستيلا‭ ‬ألفيس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬كسر‭ ‬سباسييتش‭ ‬لأنف‭ ‬ألفيس‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬المباراة،‭ ‬وإعلان‭ ‬سباسييتش‭ ‬فائزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭.‬

وقدم‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭
IMMAF ‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬كيريل‭ ‬نيغرو‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬الإيطالي‭ ‬إيليا‭ ‬سيناني‭. ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬نيغرو‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬فائزا‭ ‬بهذا‭ ‬النزال‭ ‬بعد‭ ‬القرار‭ ‬الجماعي‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام‭.‬

نتائج‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭: ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬ديف‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬ألكسندر‭ ‬ويسنر‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ (‬ركلات‭ ‬الساق‭) - ‬1‭ ‬دقيقة‭ ‬و‭ ‬27‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬4

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬بافل‭ ‬ديلدكو‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬باتريك‭ ‬دوبيلا‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ (‬اللكمات‭) - ‬4‭ ‬د‭ ‬33‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

‭-‬وزن‭ ‬القش‭: ‬تغلبت‭ ‬مونيكا‭ ‬كوسينيتش‭ ‬على‭ ‬فابيولا‭ ‬بيدروني‭ ‬عبر‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ (‬29-28،‭ ‬28‭-‬29،‭ ‬29‭-‬28‭)‬

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬تغلب‭ ‬لوكا‭ ‬بودكرايسيك‭ ‬على‭ ‬ميشيل‭ ‬ميرابيلا‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ (‬اللكمات‭) - ‬3‭ ‬د‭ ‬24‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

‭-‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬ميها‭ ‬فريليك‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬صامويل‭ ‬دي‭ ‬جواردو‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ (‬اللكمات‭) - ‬37‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

‭-‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬للغاية‭: ‬تغلب‭ ‬كريستيان‭ ‬تونيست‭ ‬على‭ ‬دومين‭ ‬درنوفسك‭ ‬بقرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ (‬3 x ‭ ‬30-27‭) ‬

‭-‬وزن‭ ‬القش‭: ‬تغلب‭ ‬مارينا‭ ‬سباسيتش‭ ‬على‭ ‬ماريستيلا‭ ‬ألفيس‭ ‬عبر‭ ‬ TKO ‭ (‬اللكمات‭) - ‬2‭ ‬د‭ ‬11‭ ‬ث‭ - ‬الجولة‭ ‬الثالثة

‭- ‬وزن‭ ‬الهواة‭ ‬للهواة‭: ‬كيريل‭ ‬نيغرو‭ ‬تغلب‭. ‬إليان‭ ‬سيناني‭ ‬بقرار‭ ‬بالإجماع‭ (‬30-27‭) (‬30-27‭)
(‬30-26‭)‬

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