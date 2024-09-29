((بريف)) تكتب نجاحا جديدا في BRAVE CF 88 بـ((سلوفينيا))النسخة 88 من بريف تشهد تتويج بطلين جديدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نجحت منظمة بريف البحرينية من كتابة نجاح جديد خلال تنظيمها المميزة لبطولة BRAVE CF 88 لفنون القتال المختلطة للمحترفين، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، والذي عزز من حضورها العالمي كمنظمة رائدة في رياضة فنون القتال المختلطة.
شهدت بطولة BRAVE CF في نسختها 88، تتويج بطليين باللقب العالمي في وزنين مختلفين، حيث توّج المقاتل البوسني إركو جون لأول مرة بلقب الوزن الثقيل الخفيف في الحدث الرئيسي، فيما توّج المقاتل الليتواني بافل دايليدكو لأول مرة بلقب الوزن الثقيل في الحدث المشترك، لهذه البطولة التي حضرها جمهور غفير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة في سلوفنينيا ومن دول القارة الأوروبية.
وتوّج رئيس منظمة بريف محمد شاهد البطلين باللقبين العالميين، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهما في هذه الرياضة.
وتعتبر بطولة BRAVE CF 88 المحطة قبل الأخيرة في رحلة بريف حول العالم في 70 يوما، حيث من المنتظر ان تصل هذه الرحلة إلى محطتها الأخيرة في بطولة BRAVE CF 89 المقرر إقامتها في 19 أكتوبر المقبل في مدينة تيرنفي الإسبانية.
وسبق بطولة BRAVE CF 88 بسلوفينيا، تنظيم منظمة بريف لبطولة BRAVE CF 87 في مدينة ألكمار الهولندية، والتي أسفرت عن احتفاظ البطل القرغيزستاني عبدالسلام كوبانيشبيك بلقبه العالمي في الوزن الخفيف، بعد انتصاره على المقاتل الجورجي راؤول توتارولي.
وبالعودة إلى نزالات بطولة BRAVE CF 88 وتحديدا إلى الحدث الرئيسي، فقد واجه المقاتل البوسني إركو جون المقاتل الألماني ألكسندر ويسنر، حيث تمكن جون من السيطرة على الجولة الأولى من خلال توجيه عدة ركلات إلى ساق ويسنر مما أدى إلى إبطاء الأخير. وقد تعرض جون إلى إصابة في الرأس أثناء التدافع في الجولة الثانية، مما أدى إلى وصول القتال إلى الأرض، حيث بقي حتى انتهاء الجولة. وقد استمر هذا النزال حتى الجولة الرابعة، التي أثبتت بأن ركلات جون على ساق ويسنر أنها حاسمة، حيث أنهى جون الأمور لصالحه بركلة منخفضة في ساق منافسه، ليتوّج بطلا جديدا للعالم في وزن الثقيل الخفيف.
في المقابل، حقق المقاتل بافيل دايليدكو حلمه وأصبح بطلا في بطولة BRAVE CF للوزن الثقيل بفوزه على المقاتل البولندي باتريك دوبيلا في الحدث الرئيسي المشترك.
فقد حاول دوبيلا استخدام مهاراته في المصارعة، لكن دايليدكو دافع بنجاح وسدد ضربات أرضية قوية، مما أدى إلى توقف الجولة الأولى. وبهذا الانتصار الكبير، نجح دايليدكو من كتابة اسمه كأول بطل للوزن الثقيل في BRAVE CF على الإطلاق.
واسفرت بقية النزالات، عن انتصار المقاتلة السلوفينية مونيكا كوتشيني على المقاتلة الإيطالية فابيولا بيدروني بقرار لجنة الحكام. وهذا هو الفوز الثاني للمقاتلة كوتشيني هذا العام بعد فوزها الأول في بطولة BRAVE CF 81.
في حين عاد المقاتل السلوفيني لوكا بودكراجسيك إلى قائمة الفائزين بانتصار TKO ، وذلك بعد انتصاره على المقاتل المخضرم الإيطالي ميشيل ميرابيلا.
وصرح المقاتل بودكراجسيك بعد الفوز في هذا النزال إلى أنه شارك في هذا النزال وهو يعاني من كسر في أحد أضلاعه وألمح إلى احتمالية الاعتزال.
في حين حقق المقاتل السلوفيني فريليك فوزا سريعا على حساب المقاتل الإيطالي صامويل دي جواردو خلال 37 ثانية من انطلاقة الجولة الاولى عبر الضربات المتتالية. ويعتبر هذا الانتصار الأول للمقاتل فريليك في بطولة BRAVE CF ليحافظ من خلاله على سجله خاليا من الهزائم.
في المقابل حسم قرار لجنة الحكام بالإجماع فوز المقاتل الإيستوني كريستيان تونيست على حساب المقاتل السلوفيني دومين درنوفسيك في نزال الوزن الخفيف.
ونجحت المقاتلة الصربية مارينا سباسيتش من المحافظة على سجلها من دون هزيمة، وذلك بعد فوزها على المقاتلة البرازيلية ماريستيلا ألفيس في الجولة الثالثة، والتي شهدت كسر سباسييتش لأنف ألفيس مما أدى إلى توقف المباراة، وإعلان سباسييتش فائزة في هذا النزال.
وقدم بطل أوروبا في بطولات الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF المقاتل السلوفيني كيريل نيغرو أداء قويا في النزال الذي جمعه بالمقاتل الإيطالي إيليا سيناني. حيث نجح نيغرو من الخروج فائزا بهذا النزال بعد القرار الجماعي للجنة الحكام.
نتائج نزالات بطولة
BRAVE CF 88
-الوزن الثقيل الخفيف: إركو جون ديف يفوز على ألكسندر ويسنر عبر TKO (ركلات الساق) - 1 دقيقة و 27 ثانية - الجولة 4
-الوزن الثقيل: بافل ديلدكو تغلب على باتريك دوبيلا عبر TKO (اللكمات) - 4 د 33 ث - الجولة الأولى
-وزن القش: تغلبت مونيكا كوسينيتش على فابيولا بيدروني عبر قرار لجنة الحكام (29-28، 28-29، 29-28)
-الوزن الثقيل: تغلب لوكا بودكرايسيك على ميشيل ميرابيلا عبر TKO (اللكمات) - 3 د 24 ث - الجولة الأولى
-الوزن الثقيل: ميها فريليك تغلب على صامويل دي جواردو عبر TKO (اللكمات) - 37 ثانية - الجولة الأولى
-وزن خفيف للغاية: تغلب كريستيان تونيست على دومين درنوفسك بقرار لجنة الحكام (3 x 30-27)
-وزن القش: تغلب مارينا سباسيتش على ماريستيلا ألفيس عبر TKO (اللكمات) - 2 د 11 ث - الجولة الثالثة
- وزن الهواة للهواة: كيريل نيغرو تغلب. إليان سيناني بقرار بالإجماع (30-27) (30-27)
(30-26)
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