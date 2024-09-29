ختام ورشة عمل ((تطوير المواهب لمدربي نخبة اللاعبين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت ورشة عمل «تطوير المواهب لمدربي نخبة اللاعبين»، والتي نظمتها أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد للمواهب بالاتحاد البحريني لكرة القدم، خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر 2024.
وحاضر في الورشة اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول ماكغينيس.
وبلغ عدد المشاركين في الورشة 40 مدربًا.
واشتملت الورشة على محاضرات نظرية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم.
وفي تصريح له بمناسبة إشرافه على الورشة، أكد اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول ماكغينيس، فخره واعتزازه بتقديم الورشة للمدربين في مملكة البحرين، وذلك بالعمل بالتعاون مع مدرب المواهب في (الفيفا) كونور مارلين ضمن برنامج المواهب والاتحاد البحريني لكرة القدم.
وقال ماكغينيس إن الورشة تعتبر خطوة إضافية لدعم تطوير اللاعبين الشباب أصحاب المواهب، مبينًا أن مملكة البحرين تمتاز بخاصية مهمة وهي وجود مجموعة صغيرة محدودة من اللاعبين بالإمكان التركيز عليهم، بعكس البلدان ذات التعداد السكاني الكبير التي يكون العمل فيها للتطوير صعبا جدًا.
وبين أن مملكة البحرين تزخر بالعديد المواهب الذين يملكون فرصة التطور والتقدم إلى الأمام في المستقبل، مشيرًا إلى أن الورشة أضافت الكثير لمدربي المواهب والفئات العمرية، وهو ما سيعود بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية في البحرين، مبينًا أهمية البناء على المكتسبات والمخرجات من الورشة من قبل المدربين لوضع بصماتهم على الفرق التي يشرفون عليها.
من جانبه، قال رئيس الشؤون الفنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم علي حسن إن أهداف الورشة تركزت على تطوير مدربي الفئات العمرية بالأندية الذين يعملون مع اللاعبين الموهوبين تحت 17و 15سنة، لافتًا إلى أن الورشة أقيمت ضمن إطار جهود أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد للمواهب بالاتحاد البحريني لكرة القدم؛ للاهتمام بالعناصر الموهوبة من فئة الناشئة والشباب، والذين يعتبرون اللبنة الأساسية لرفد المنتخبات الوطنية على مستوى فئة الكبار.
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