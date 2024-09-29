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ختام ورشة عمل ((تطوير المواهب لمدربي نخبة اللاعبين))

9/29/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬لمدربي‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬أكاديمية‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمواهب‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬وحتى‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وحاضر‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بول‭ ‬ماكغينيس‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬40‭ ‬مدربًا‭.‬

واشتملت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬نظرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬إشرافه‭ ‬على‭ ‬الورشة،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بول‭ ‬ماكغينيس،‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتقديم‭ ‬الورشة‭ ‬للمدربين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالعمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ (‬الفيفا‭) ‬كونور‭ ‬مارلين‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المواهب‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬ماكغينيس‭ ‬إن‭ ‬الورشة‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬لدعم‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬أصحاب‭ ‬المواهب،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتاز‭ ‬بخاصية‭ ‬مهمة‭ ‬وهي‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالإمكان‭ ‬التركيز‭ ‬عليهم،‭ ‬بعكس‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬للتطوير‭ ‬صعبا‭ ‬جدًا‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬المواهب‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬فرصة‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬أضافت‭ ‬الكثير‭ ‬لمدربي‭ ‬المواهب‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيعود‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مبينًا‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمخرجات‭ ‬من‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدربين‭ ‬لوضع‭ ‬بصماتهم‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬يشرفون‭ ‬عليها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬إن‭ ‬أهداف‭ ‬الورشة‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مدربي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالأندية‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين‭ ‬تحت‭ ‬17و‭ ‬15سنة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬أكاديمية‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمواهب‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬للاهتمام‭ ‬بالعناصر‭ ‬الموهوبة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬والذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬لرفد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬الكبار‭.‬

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