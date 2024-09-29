علي عباس: 3 محترفين ليس في صالحنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال علي عباس لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة إن قرار السماح بتسجيل ثلاثة محترفين أجانب في الموسم القادم 2024-2025 لن يكون في صالح فريقه، مبرراً ذلك بالفوارق المالية الكبيرة بين الفرق المنافسة وباقي الفرق، وأضاف: الميزانيات ستلعب دوراً كبيراً في ترجيح كفة فريق على آخر، ورغم ذلك أكد علي عباس أن فريقه طموح ومتماسك ولديه رغبة في تحقيق أفضل النتائج، وتابع: يضم فريق النجمة مجموعة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، وبين أن الجهاز الفني يبذل جهودا كبيرة في مرحلة الإعداد، وتابع: إدارة النادي تشجع وتدعم الفريق وقد وفرت معدا بدنيا ومدربا مساعدا.
وكشف علي عباس أن طموح فريقه هو الوصول إلى المربع الذهبي، وأضاف: سأوظف كل خبراتي دعماً للفريق. يذكر أن علي عباس سبق له تمثل أندية المحرق والرفاع والبحرين، ويمتلك مهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على التصويبات الثلاثية.
MENAFN29092024000055011008ID1108727460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.