علي عباس: 3 محترفين ليس في صالحنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬السماح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024-2025‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريقه،‭ ‬مبرراً‭ ‬ذلك‭ ‬بالفوارق‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬وباقي‭ ‬الفرق،‭ ‬وأضاف‭: ‬الميزانيات‭ ‬ستلعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬آخر،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬طموح‭ ‬ومتماسك‭ ‬ولديه‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬وتابع‭: ‬يضم‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يبذل‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد،‭ ‬وتابع‭: ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬تشجع‭ ‬وتدعم‭ ‬الفريق‭ ‬وقد‭ ‬وفرت‭ ‬معدا‭ ‬بدنيا‭ ‬ومدربا‭ ‬مساعدا‭.‬

وكشف‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬طموح‭ ‬فريقه‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬وأضاف‭: ‬سأوظف‭ ‬كل‭ ‬خبراتي‭ ‬دعماً‭ ‬للفريق‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تمثل‭ ‬أندية‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬والبحرين،‭ ‬ويمتلك‭ ‬مهارات‭ ‬فردية‭ ‬عالية‭ ‬وقدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬التصويبات‭ ‬الثلاثية‭.‬