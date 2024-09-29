عيسى بن علي يترأس الاجتماع الأول للجنة بطولة 3X3 العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬للبطولة‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬1و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بحضور‭ ‬كافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬استعدادات‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭.‬ ‎

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للجنة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملها‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭.‬

وأطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإبراز‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬المهم‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإقامة‭ ‬والسكن‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الامنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬والتغطية‭ ‬الاعلامية‭ ‬والترويجية‭ ‬والتسويقية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬الأخرى‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قام‭ ‬خالد‭ ‬جمعان‭ ‬من‭ ‬شركة Pico ،‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬الامور‭ ‬التنظيمية‭ ‬واللوجستية‭ ‬لترتيب‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭.‬