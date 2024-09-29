عيسى بن علي يترأس الاجتماع الأول للجنة بطولة 3X3 العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع التنسيقي الأول للجنة العليا المشرفة على تنظيم الجولة العالمية للبطولة 3 x 3 لكرة السلة التي ستقام يومي 1و2 نوفمبر القادم، والذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور كافة الأعضاء للوقوف على استعدادات كافة الجهات لاستضافة الحدث.
في بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية للجنة لتسهيل عملها لاستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الثانية على التوالي في ظل النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي 2023.
وأطلع سموه على الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث في نسخته الثانية والاحتياجات المطلوبة لإبراز هذا الحدث العالمي المهم.
واطلعت اللجنة المنظمة على كل الترتيبات اللوجستية الخاصة بالإقامة والسكن والمواصلات والاستعدادات الامنية الخاصة بالبطولة والتغطية الاعلامية والترويجية والتسويقية والعديد من الأمور التنظيمية الأخرى.
وخلال الاجتماع قام خالد جمعان من شركة Pico ، استعرض فيه الامور التنظيمية واللوجستية لترتيب موقع الحدث لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم بما يعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين وقدرتها على استضافة كبرى المنافسات العالمية.
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