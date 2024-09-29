Monday, 30 September 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيسى بن علي يترأس الاجتماع الأول للجنة بطولة 3X3 العالمية

9/29/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬للبطولة‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬1و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بحضور‭ ‬كافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬استعدادات‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للجنة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملها‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭.‬

وأطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإبراز‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬المهم‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإقامة‭ ‬والسكن‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الامنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬والتغطية‭ ‬الاعلامية‭ ‬والترويجية‭ ‬والتسويقية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬الأخرى‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قام‭ ‬خالد‭ ‬جمعان‭ ‬من‭ ‬شركة Pico ،‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬الامور‭ ‬التنظيمية‭ ‬واللوجستية‭ ‬لترتيب‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭.‬

MENAFN29092024000055011008ID1108727458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث