قمة الخالدية والرفاع باللون ((الأصفر))المـالـكـية ((المنـقـوص)) يـعــطل المـحــرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬ليؤكد‭ ‬استعداده‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬نتائج‭ ‬مثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ (‬4-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬المالكية‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-1‭).‬

الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬يستعرض‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭.‬

غزارة‭ ‬تهديفية

تواصلت‭ ‬الغزارة‭ ‬التهديفية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬بتسجيل‭ ‬19‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الست،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬مباراة،‭ ‬وجاءت‭ ‬أكبر‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سترة‭ ‬والمنامة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لصالح‭ ‬سترة،‭ ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬هدفا‭ ‬جديدا‭ ‬للاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬جونيور‭ ‬داكوستا‭ ‬مهاجم‭ ‬المحرق‭ ‬تصدر‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬أهداف‭.‬

الهدف‭ ‬الأجمل

سجل‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ولاعب‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬أجمل‭ ‬أهداف‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬مقوسة‭ ‬نحو‭ ‬مرمى‭ ‬الرفاع‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬37‭)‬،‭ ‬ورفض‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬احتراما‭ ‬وتقديرا‭ ‬لناديه‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭.‬

بطاقتان‭ ‬حمراوان

وشهدت‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬حالتي‭ ‬طرد،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬حارس‭ ‬الرفاع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬75‭) ‬بعد‭ ‬تصديه‭ ‬للكرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬محترف‭ ‬المالكية‭ ‬الموريتاني‭ ‬بيكاي‭ ‬ويد‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬عمار‭ ‬محفوظ‭ ‬لـ‮«‬ VAR ‮»‬‭ ‬واستدعائه‭ ‬اللاعب‭ ‬مباشرة‭ ‬وإشهار‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬وجهه‭.‬

وقد‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمسابقة‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء‭ ‬وهم‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالرسول‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬وعلي‭ ‬حرم‭ (‬الرفاع‭)‬،‭ ‬وعلي‭ ‬ناصر‭ (‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭)‬،‭ ‬ومصطفى‭ ‬السالم‭ (‬المنامة‭).‬

مفاجأة‭ ‬المالكية

تعادل‭ ‬فريق‭ ‬المالكية‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬الأضواء‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬شيخ‭ ‬الأندية‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬33‭ ‬بطولة‭ ‬للدوري‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ولعب‭ ‬المالكية‭ ‬طيلة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بنقص‭ ‬عددي‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬ضغط‭ ‬عليه‭ ‬طوال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وتحصل‭ ‬على‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬إحداها‭ ‬جونيور‭ ‬داكوستا‭ ‬هدفا‭ ‬وأضاع‭ ‬الاخر‭. ‬وظهر‭ ‬بقوة‭ ‬تأثير‭ ‬المدرب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬قوية،‭ ‬وقد‭ ‬استحق‭ ‬الحارس‭ ‬النجومية‭ ‬لتصديه‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬لنقطة‭ ‬ثمينة‭.‬

انتفاضة‭ ‬الأهلي

انتفض‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬وأعاده‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬وتمكن‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فوكندو‭ ‬توباريس‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬15‭)‬،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬النجمة‭ ‬وحقق‭ ‬هدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬40‭) ‬ومحمد‭ ‬المرمور‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬44‭)‬،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬شوط‭ ‬المدربين‭ ‬تمكن‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإسباني‭ ‬انخيل‭ ‬لوبيز‭ ‬من‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬وزيادة‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬توباريس‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬66‭) ‬و‭(‬74‭) ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭).‬

لطف‭ ‬الله‭.. ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬الدولي‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة،‭ ‬وكان‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭.‬

تدخلات‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تدخل‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬مؤثرة،‭ ‬وأبرزها‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬والمالكية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬تسبب‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬‭ ‬بإلغاء‭ ‬هدف‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬نفسه‭ ‬تدخل‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬وقرر‭ ‬الحكم‭ ‬طرد‭ ‬محترف‭ ‬المالكية،‭ ‬وفي‭ ‬لقاء‭ ‬القمة‭ ‬بين‭ ‬الخالدية‭ ‬والرفاع‭ ‬تدخل‮

‬‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬مؤثرتين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬حارس‭ ‬الرفاع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬مدنية،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لمصلحة‭ ‬الرفاع‭.‬

جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬والمالكية

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والمالكية‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الحضور‭ ‬الأعلى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬وكانت‭ ‬الجماهير‭ ‬متفاعلة‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬وأعطتها‭ ‬شكلا‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماسة،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬الجماهيري‭ ‬لإضافة‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة‭.‬

الترتيب‭ ‬العام

ويتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاء‭ ‬سترة‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬والبحرين‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬والمحرق‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والمالكية‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والرفاع‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬والأهلي‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬والشباب‭ ‬ثامنا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وعالي‭ ‬تاسعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬عاشرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والنجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والمنامة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬