قمة الخالدية والرفاع باللون ((الأصفر))المـالـكـية ((المنـقـوص)) يـعــطل المـحــرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الخالدية لكرة القدم حامل اللقب فوزا صعبا على نظيره فريق الرفاع في قمة الجولة الثانية من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز 2024-2025، ليؤكد استعداده للمحافظة على لقبه للموسم الثالث على التوالي، في حين شهدت الجولة نتائج مثيرة، حيث فاز فريق البحرين على الرفاع الشرقي بنتيجة (2-1)، وفاز الشباب على عالي بنتيجة (2-1)، وفاز سترة على المنامة بنتيجة (4-1)، وفاز الأهلي على نظيره النجمة بنتيجة (3-2)، وتعادل المالكية مع المحرق بنتيجة (1-1).
الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» يستعرض أبرز ملامح الجولة الثانية من دوري ناصر الممتاز.
غزارة تهديفية
تواصلت الغزارة التهديفية في الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز بتسجيل 19 هدفاً في المباريات الست، أي ما يعادل 3 أهداف لكل مباراة، وجاءت أكبر النتائج في مباراة سترة والمنامة التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لصالح سترة، وشهدت الجولة هدفا جديدا للاعب البرازيلي جونيور داكوستا مهاجم المحرق تصدر به ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.
الهدف الأجمل
سجل كميل الأسود لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ولاعب فريق الخالدية أجمل أهداف الجولة الثانية، حيث سدد كرة مقوسة نحو مرمى الرفاع استقرت في شباك أحمد عبدالجليل مدنية في الدقيقة (37)، ورفض كميل الأسود الاحتفال بتسجيله الهدف احتراما وتقديرا لناديه السابق الذي تألق معه خلال الأعوام الماضية.
بطاقتان حمراوان
وشهدت مباريات الجولة الثانية حالتي طرد، الأولى من نصيب حارس الرفاع أحمد عبدالجليل مدنية في الدقيقة (75) بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، والثانية من نصيب محترف المالكية الموريتاني بيكاي ويد بعد نهاية الشوط الأول، وذلك بعد عودة حكم الساحة عمار محفوظ لـ« VAR » واستدعائه اللاعب مباشرة وإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
وقد تحصل في الجولة الافتتاحية للمسابقة 4 لاعبين على بطاقات حمراء وهم: أحمد عبدالرسول (النجمة)، وعلي حرم (الرفاع)، وعلي ناصر (الرفاع الشرقي)، ومصطفى السالم (المنامة).
مفاجأة المالكية
تعادل فريق المالكية الوافد الجديد لدوري الأضواء مع المحرق شيخ الأندية الحاصل على 33 بطولة للدوري بنتيجة هدف لكل منهما، ولعب المالكية طيلة الشوط الثاني بنقص عددي أمام المحرق القوي الذي ضغط عليه طوال الشوط الثاني، وتحصل على ركلتي جزاء سجل من إحداها جونيور داكوستا هدفا وأضاع الاخر. وظهر بقوة تأثير المدرب هشام الماحوزي على أداء فريقه الذي قدم مباراة قوية، وقد استحق الحارس النجومية لتصديه ركلة الجزاء ليقود فريقه لنقطة ثمينة.
انتفاضة الأهلي
انتفض فريق الأهلي في مباراته أمام النجمة وحقق فوزا ثمينا وأعاده إلى سكة الانتصارات، وتمكن الأرجنتيني فوكندو توباريس من افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة (15)، وسرعان ما عاد النجمة وحقق هدفين سجلهما محمد الرميحي في الدقيقة (40) ومحمد المرمور في الدقيقة (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجمة بنتيجة (2-1)، وفي الشوط الثاني شوط المدربين تمكن مدرب الأهلي الإسباني انخيل لوبيز من ترتيب أوراقه وزيادة الفاعلية الهجومية، حيث تمكن توباريس وعبدالله الحشاش من تسجيل هدفين في الدقيقة (66) و(74) لينتهي اللقاء لصالح الأهلي بنتيجة (3-2).
لطف الله.. ركلة جزاء ثانية
شهدت الجولة الثانية احتساب ركلة جزاء ثانية على الدولي إبراهيم لطف الله حارس فريق الأهلي في الدقيقة 38 لصالح النجمة، وكان لطف الله قد تسبب بركلة جزاء على فريقه في المباراة الأولى أمام البحرين.
تدخلات الـ« VAR »
شهدت الجولة تدخل تقنية الفيديو الـ« VAR » في عدة حالات مؤثرة، وأبرزها خلال لقاء المحرق والمالكية في نهاية الشوط الأول، حيث تسبب الـ« VAR » بإلغاء هدف لصالح المحرق بداعي التسلل، وفي اللقاء نفسه تدخل الـ« VAR » بين الشوطين وقرر الحكم طرد محترف المالكية، وفي لقاء القمة بين الخالدية والرفاع تدخل
الـ« VAR » في مناسبتين مؤثرتين، الأولى في طرد حارس الرفاع أحمد عبدالجليل مدنية، والثانية في عدم احتساب ركلة جزاء كان الحكم قد أعلن عنها في البداية لمصلحة الرفاع.
جماهير المحرق والمالكية
شهدت مباراة المحرق والمالكية حضورا جماهيريا كبيرا مع بداية الموسم، حيث سجل الحضور الأعلى بالنسبة إلى بقية مباريات دوري ناصر الممتاز، وكانت الجماهير متفاعلة مع المباراة وأعطتها شكلا من الإثارة والحماسة، نأمل أن يستمر هذا الزخم الجماهيري لإضافة الإثارة والتشويق في الجولات القادمة.
الترتيب العام
ويتصدر الترتيب العام فريق الخالدية برصيد 6 نقاط، وجاء سترة ثانيا برصيد 6 نقاط، والبحرين ثالثا برصيد 6 نقاط، والمحرق رابعا برصيد 4 نقاط، والمالكية خامسا برصيد 4 نقاط، والرفاع سادسا برصيد 3 نقاط، والأهلي سابعا برصيد 3 نقاط، والشباب ثامنا برصيد 3 نقاط، وعالي تاسعا من دون نقاط، والرفاع الشرقي عاشرا من دون نقاط، والنجمة في المركز الحادي عشر من دون نقاط، والمنامة بالمركز الأخير من دون نقاط.
MENAFN29092024000055011008ID1108727457