Monday, 30 September 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أداء تحكيمي جيد وإنذار بوفتيني يثير الجدل

9/29/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم قضاة الملاعب أفضل مستوياتهم التحكيمية في مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي خلت من قرارات مؤثرة، ولم تكن هناك سوى بعض القرارات الإدارية المتعلق أغلبها بالبطاقات الصفراء، والتي تتطلب المزيد من التركيز خلال المواجهات المقبلة، وكان أبرز الأخطاء في قيام الحكم الفرنسي كليمون توربان، الذي أدار مباراة العين والوصل، وبإشارة من الحكم المساعد، بإخراج البطاقة الصفراء الثانية لمدافع الوصل سفيان بوفتيني، وبالتالي طرده في الدقيقة 74.

جدل وأثارت البطاقة بعض الجدل، لأن اللاعب نال الإنذار في التحام وشد ودفع متبادل بينه وبين سفيان رحيمي، ولم يكن يستحق البطاقة الصفراء، واللائحة تتيح للأندية الاعتراض فقط على الطرد المباشر، وبالتالي سيغيب بوفتيني عن لقاء الوصل أمام خورفكان السبت المقبل، ولكن الطرد لم يؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز العين 4 - 2، وهي النتيجة التي وصلت إليها قبل الطرد.

يذكر أن توربان، كان الحكم الأجنبي الوحيد في الجولة الرابعة، بينما أدار بقية مباريات الجولة، قضاة ملاعب مواطنون، حيث أدار مباراة البطائح والشارقة، حكم الساحة نواف الزيودي، ومعه حكم الفيديو أحمد النقبي، ومباراة عجمان ودبا الحصن، حكم الساحة يحيى الملا، ومعه حكم الفيديو يوسف الجسمي، ومباراة العروبة وشباب الأهلي، حكم الساحة سهيل عبدالله، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، ومباراة الوحدة وبني ياس، حكم الساحة محمد الهرمودي، وحكم الفيديو صقر الزعابي، ومباراة خورفكان وكلباء، حكم الساحة أحمد بلال، وحكم الفيديو زايد العولقي، ومباراة الجزيرة والنصر، حكم الساحة عمر آل علي، وشهدت تدخلاً إيجابياً مرتين من حكم الفيديو عيسى خليفة، وذلك في احتساب ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 3، وفي إلغاء هدف للجزيرة في الدقيقة 16.

MENAFN29092024000110011019ID1108727448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث