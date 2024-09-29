أداء تحكيمي جيد وإنذار بوفتيني يثير الجدل

قدم قضاة الملاعب أفضل مستوياتهم التحكيمية في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي خلت من قرارات مؤثرة، ولم تكن هناك سوى بعض القرارات الإدارية المتعلق أغلبها بالبطاقات الصفراء، والتي تتطلب المزيد من التركيز خلال المواجهات المقبلة، وكان أبرز الأخطاء في قيام الحكم الفرنسي كليمون توربان، الذي أدار العين والوصل، وبإشارة من الحكم المساعد، بإخراج البطاقة الصفراء الثانية لمدافع الوصل سفيان بوفتيني، وبالتالي طرده في الدقيقة 74.

جدل وأثارت البطاقة بعض الجدل، لأن اللاعب نال الإنذار في التحام وشد ودفع متبادل بينه وبين سفيان رحيمي، ولم يكن يستحق البطاقة الصفراء، واللائحة تتيح للأندية الاعتراض فقط على الطرد المباشر، وبالتالي سيغيب بوفتيني عن لقاء الوصل أمام خورفكان السبت المقبل، ولكن الطرد لم يؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز العين 4 - 2، وهي النتيجة التي وصلت إليها قبل الطرد.

يذكر أن توربان، كان الحكم الأجنبي الوحيد في الجولة الرابعة، بينما أدار بقية مباريات الجولة، قضاة ملاعب مواطنون، حيث أدار مباراة البطائح والشارقة، حكم الساحة نواف الزيودي، ومعه حكم الفيديو أحمد النقبي، ومباراة عجمان ودبا الحصن، حكم الساحة يحيى الملا، ومعه حكم الفيديو يوسف الجسمي، ومباراة العروبة وشباب الأهلي، حكم الساحة سهيل عبدالله، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، ومباراة الوحدة وبني ياس، حكم الساحة محمد الهرمودي، وحكم الفيديو صقر الزعابي، ومباراة خورفكان وكلباء، حكم الساحة أحمد بلال، وحكم الفيديو زايد العولقي، ومباراة الجزيرة والنصر، حكم الساحة عمر آل علي، وشهدت تدخلاً إيجابياً مرتين من حكم الفيديو عيسى خليفة، وذلك في احتساب ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 3، وفي إلغاء هدف للجزيرة في الدقيقة 16.