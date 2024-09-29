المصري طارق السيد مدرباً لفريق الإمارات وداركو يودع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع المدرب المصري طارق السيد المدير الفني السابق لدبا الفجيرة، الذي قاد فريق دبا الحصن خلال الموسم الماضي لدوري المحترفين، ليحل بديلاً عن المدرب الصربي داركو المدير الفني السابق للفريق، الذي بات أول ضحايا دوري الدرجة الأولى بعد نتائجه السيئة مع ((الصقور)) منذ انطلاقة الموسم والتعرض للهزيمة أمام مصفوت في أولى مباريات دوري ((الهواة))، وكذلك الخروج من كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي للمسابقة.
ويمتلك طارق السيد خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، إذ سبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها دبا الحصن، والعربي، والجزيرة الحمراء، والبطائح، والحمرية، إضافة إلى دبا الفجيرة الذي حقق معه إنجازات مميزة، منها الصعود إلى دوري المحترفين.
MENAFN29092024000110011019ID1108727447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.