المصري طارق السيد مدرباً لفريق الإمارات وداركو يودع

أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع المدرب المصري طارق السيد المدير الفني السابق لدبا الفجيرة، الذي قاد فريق دبا الحصن خلال الموسم الماضي لدوري المحترفين، ليحل بديلاً عن المدرب الصربي داركو المدير الفني السابق للفريق، الذي بات أول ضحايا دوري الدرجة الأولى بعد نتائجه السيئة مع ((الصقور)) منذ انطلاقة الموسم والتعرض للهزيمة أمام مصفوت في أولى دوري ((الهواة))، وكذلك الخروج من كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي للمسابقة.

ويمتلك طارق السيد خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، إذ سبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها دبا الحصن، والعربي، والجزيرة الحمراء، والبطائح، والحمرية، إضافة إلى دبا الفجيرة الذي حقق معه إنجازات مميزة، منها الصعود إلى دوري المحترفين.