زكريا أحمد: علي خصيف أعاد الثقة للجزيرة

منح الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، نجومية ((حماة العرين)) في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين إلى علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وقال: الحارس الدولي خصيف استحق وبلا منازع نجومية الجولة، بعدما أعاد الثقة للجزيرة، وقاده للفوز المستحق والمعنوي على النصر بنتيجة 3 - 1. وأشار زكريا أحمد، إلى أن الجولة شهدت أعلى نسبة تسجيل أهداف، ووصلت إلى 29 هدفاً، في ترجمة واضحة للتفوق الهجومي على الدفاع في دورينا، موضحاً أن الجولة الأولى شهدت 27 هدفاً، والثانية 19، والثالثة 27 هدفاً، ليكون المجموع 102 هدف في 27 بمعدل 3.78 أهداف في المباراة الواحدة، وبين أن تسجيل أهداف الجولة الرابعة توزع ما بين 17 هدفاً في الشوط الأول، و12 هدفاً في الشوط الثاني.

وأضاف زكريا أحمد، إنه تم احتساب 5 ركلات جزاء في الجولة، وسجل منها 4، وردت ركلة سردار لاعب شباب الأهلي، من القائم، وأكملها زميله كارتابيا في الشباك، محرزاً لفريقه الهدف الرابع في مرمى العروبة، وإنه تم إحراز 5 أهداف من كرات ثابتة، و6 أهداف بالرأس، و5 أهداف من انفراد صريح بالمرمى.

وعن أداء حراس المرمى، قال: ((لا يزال عادل الحوسني حارس الشارقة، محافظاً على صدارة قائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك، وذلك في 3 من 4 مباريات، فيما تمكن سلطان المنذري حارس اتحاد كلباء، من الخروج بأولى شباكه نظيفة، وذلك أمام خورفكان، عندما فاز كلباء 2-0، أما أحمد حمدان حارس خورفكان، فما يزال المتصدر لقائمة الأكثر تصدٍّ للكرات الحاسمة، ولديه 20 تصدياً. واختتم قائلاً: أجاد إبراهيم عيسى حارس البطائح، وسطر عودة مميزة، وعلى الرغم من خسارة فريقه من الشارقة، إلا أنه كان سبباً في خروج الفريق بالخسارة بهدفين نظيفين فقط، كما شهدت الجولة أول بطاقة صفراء لحارس مرمى في النسخة الحالية للدوري، وحصل عليها علي الحوسني حارس عجمان.