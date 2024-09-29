« البيان » في الميدان.. 3 أندية بـ«المحترفين» و6 في «الهواة» بلا ملاعب

تعاني 3 أندية في دوري أدنوك للمحترفين، و6 في دوري الهواة من التنقل بين الملاعب، بسبب عدم امتلاكها معتمدة، تتطابق مع معايير واشتراطات رابطة دوري المحترفين، واتحاد كرة القدم، والمتلائمة مع شروط الاتحادين الدولي والآسيوي، وفي دوري المحترفين نجد كلاً من البطائح ودبا الحصن والعروبة، وهي الأندية التي تلعب في دوري الأضواء والشهرة ولا تملك ملاعب مستوفية للشروط، التي حددها الاتحاد الآسيوي والرابطة، حيث يلعب البطائح باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة منذ موسمين، ويتخذ دبا الحصن ملعب صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان مسرحاً لمبارياته في الدوري، ويرحل العروبة في كل لملعب دبا الفجيرة ((تحفة النواخذة)) إلى حين الانتهاء من تشييد ملعبه الحالي، الذي من المفترض أن يدخل الخدمة بداية من العام المقبل.

وترتبط معضلة الملاعب المطابقة لاشتراطات ((رابطة المحترفين)) في الأغلب بالأندية الصاعدة من دوري الدرجة الأولى، في ظل عدم توحيد الشروط، بالنظر إلى الفارق الشاسع في إمكانات الأندية، رغم الجهد الكبير المبذول في تطوير الملاعب، ورغم التأثير السلبي لأزمة الملاعب على الأندية، إلا أن الوجود في دوري المحترفين يضمن للنادي الصاعد بناء ملعب حديث يتوافق والاشتراطات المطلوبة، وهو ما تترقبه إدارة العروبة باكتمال أعمال الإنشاءات الحالية.

500 ألف درهم

وفي دوري الهواة حدث ولا حرج، فهناك العديد من الأندية التي لا تملك ملاعب ويرهق إيجار الملاعب كاهل ميزانية هذه الأندية، ولا تزال أندية غلف يوناتيد وغلف اف سي وفليتوود يونايتد ويونايتد اف سي، الذي يتخذ من مدينة دبي الرياضية ملعباً للفريق الأول إلى جانب نادي مجد، الذي يلعب على أرضية ستاد العين بالقطارة، وهناك نادي سيتي الهابط لدوري الثانية، والذي لا يملك هو الآخر ملعباً خاصاً به. وإلى جانب نادي سيتي هناك عدد آخر من أندية الدرجة الثانية دون ملاعب، وتعتمد أيضاً على الإيجار، ويتراوح الإيجار ما بين 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم للموسم الواحد، وهو مبلغ كبير يكلف خزائن أندية الشركات في دوري الهواة، ويثقل كاهلها بالديون في وقت لا تحصل فيه على أي مبالغ أو عوائد من اتحاد كرة القدم، الذي سن مؤخراً قانون الامتياز الرياضي المتعلق بتوزيع مبلغ 12 مليوناً ونصف المليون درهم على جميع أندية دوري الدرجة الأولى اعتباراً من الموسم الكروي الجاري، حيث توزع المبالغ حسب ترتيب الأندية بمسابقة الدوري مع نهاية كل موسم.

أندية الشارقة

وفيما يتعلق بملاعب دبا الحصن والبطائح فحكومة إمارة الشارقة تطرقت للتحديات التي تواجه عملية التحديث في المنشآت مثل نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، الذي عملت حكومة الإمارة ومجلس الشارقة الرياضي على تغيير موقعه إلى جزيرة الحصن، إضافة إلى إعادة تشكيل النادي من الداخل، وتوفير الملاعب الفرعية والمرافق الرياضية، فضلاً عن التوسعة التي ستتم بنادي البطائح الرياضي مستقبلاً.

رحلات

ويقطع البطائح أكثر من 1000 كيلو متر ذهاباً وإياباً خلال الموسم الواحد لخوض مبارياته بملعب خالد بن محمد في إمارة الشارقة، والعودة بعد المباراة إلى مدينة البطائح، في وقت يقطع فيه دبا الحصن 1040 كيلو متراً من دبا الحصن لخورفكان والعودة.

ويأتي فريق العروبة في مقدمة الأندية التي تقطع مسافة تقدر بنحو 1196 في الموسم الواحد ذهاباً من منطقة مربح بالفجيرة للعب على أرضية ملعب تحفة النواخذة في دبا، والعودة بعد المباراة.

وينعكس هذا التنقل على نتائج ومردود الفرق، فبعد مرور 3 جولات على انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين نجد نتائج العروبة ودبا الحصن غير مرضية للجماهير بعد تلقي الفريقين هزيمتين على أرضية ملاعبهم المؤقتة في وقت خاض فيه البطائح مباراتين، الأولى أمام العين وانتهت بالتعادل، والثانية الخسارة ضد الشارقة.

مصداقية المسابقة

ومع عدم امتلاك بعض أندية المحترفين والهواة من فرق الشركات لأي ملاعب خاصة بها يخوض معظم مباريات الدوري ذهاباً وإياباً على أرضية الفريق المنافس، الذي يملك مواصفات الملعب الجاهز، أو في ملعب محايد لتغيب بالتالي الشفافية المطلوبة لمصداقية المسابقة بالتساوي بين جميع الفرق، حيث تلعب نصف المباريات على أرضها والنصف الآخر على ملعب المنافس، لا أن تلعب نصف مباريات الموسم على ملعب محايد، والنصف الآخر على أرض المنافسين! فلا شك في أن هذا الخلل يمنح الأولوية لفرق أخرى في المنافسة على حساب الأندية، التي لا تمتلك ملاعب لتحظى بأسبقية الأرض والجمهور.

تحفة معمارية

وقبل أيام اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تصاميم مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، وخصص الموقع الذي ستشيد عليه المدينة التي ستضم 4 مجمعات رياضية، تخدم الأنشطة الرياضية الجماعية والفردية كافة.

ويضم التصميم الذي خطه صاحب السمو حاكم الشارقة بيده ميداناً رئيسياً للمدينة الرياضية، تتعامد عليه 4 محاور رئيسية للطرق المؤدية إلى هذه المدينة وهي (الطريق القادم من المدام، والطريق المؤدي إلى البداير، والطريق المؤدي إلى محافز والبطائح، والطريق القادم من مدينة الشارقة الرياضية)، وسيضم هذا الميدان الرئيسي في وسطه مدرج المدينة الرياضية.

الطربان: اللعب في ((الخارج)) ينعكس سلباً على النتائج

أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، مما ينعكس ذلك سلباً على النتائج خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً. ونوه بأن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل.

ونوه الطربان بأن الحل دائماً يكون في إنشاء ملعب النادي الخاص به، وعبركم لا بد من توجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي وجه بسرعة إنجاز استاد ومقر جديد لنادي دبا الحصن الرياضي، وذلك في جزيرة الحصن.، والشكر أيضاً لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي للمتابعة والدعم، معرباً عن أمله بأن يعود الحصن للعب على أرضية ملعبه مستقبلاً.

الفلاحي: الملاعب معاناة كبيرة لأندية الدرجة الأولى

تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الثلاثة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة.

حلول

وألمح إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد، وقال: ((متفائل بتغير الأمور إلى الأفضل مستقبلاً))،.

منقوش: نتائج الفرق تتأثر باللعب خارج القواعد

قال عبد العزيز منقوش، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، إنه من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات، وتحقق نتائج لافتة على الرغم من ابتعادها عن الجمهور وأشير هنا إلى نادي البطائح الذي يلعب للموسم الثالث بعيداً عن ملعبه وجمهوره، لكنه يقدم الأفضل في كل موسم.

من جهته، تطرق أحمد سعيد، إداري نادي الجزيرة السابق والمحلل الفني لمفارقة مهمة تتعلق بخوض فريق دبا الحصن لمبارياته بملعب خورفكان، الذي يبعد عشرات الكيلو مترات عن دبا الحصن في وقت يتواجد فيه ملعب قريب من دبا الحصن وهو ملعب دبا الفجيرة على بعد أمتار قليلة، ومن وجهة نظري أرى أن فريق دبا الحصن كان أجدر له خوض مبارياته في دبا الفجيرة، وذلك لضمان الحضور الجماهيري، وكذلك تجنب الإرهاق، ونفس الشيء ينطبق على العروبة، الذي يبعد نحو 3 كيلو مترات عن ملعب خورفكان في وقت يرحل فيه أخضر الفجيرة لملعب النواخذة، الذي يبعد لأكثر من 50 كيلو متراً عن نادي العروبة.

العبدولي: غياب الملعب يفقد الأندية دعم الجمهور

قال جمعة حمدان العبدولي، مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، هناك فرق أن يلعب الفريق على أرضية ملعبه وبين أن يخوض مبارياته خارج القواعد، مشيراً إلى أن دبا الفجيرة مر بتجربتين سابقتين في دوري المحترفين عندما لعب على أرضية ستاد خليفة بن زايد بمدينة العين، وعلى الرغم من المعاملة الجيدة والترحاب الذي وجده النواخذة من قبل إدارة نادي العين إلا أن بعد المسافة ما بين العين ودبا الفجيرة حرم أغلبية الجمهور من التواجد خلال المباريات، لذلك كان لزاماً علينا العودة من جديد لإمارة الفجيرة، ونوه العبدولي بتجربة فريقه الثانية في دوري المحترفين عندما لعب بنادي الفجيرة، والذي يعتبر ملعباً لدبا بعد أن قامت إدارة الفجيرة حينها بتسخير كل إمكانات الملعب الأحمر لمصلحة فريقنا.

وأضاف: لكن أعود وأقول: لا شيء يضاهي ملعب النادي، فلقد تعود عليه اللاعبون، فضلاً عن ضمان الحضور الجماهيري.

وأشار إلى أنه في أي دوري يكون التأثير واضحاً إذا لم يحضر الجمهور سواء كانت المباراة على ملعبنا أو خارجه وقال إذا كان التواجد الجماهيري كبيراً، فهنا يكون تأثيرهم في الملعب مهماً.