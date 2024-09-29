حماد: جودة المهاجمين سر معدلات التهديف العالية

أكد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي الأسبق لنادي شباب الأهلي، أن سر استمرار ارتفاع معدلات التهديف في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيل 102 هدف في 27 بمعدل 3.78 أهداف في المباراة واحدة، يكمن في ازدياد أعداد اللاعبين الأجانب، وتركيز الأندية على استقطاب أصحاب الجودة العالية من لاعبي الوسط الهجومي والهجوم، مقابل عدد وجودة أقل في المدافعين، وتراجع مستويات أغلب حراس المرمى.

وأوضح أحمد خليفة حماد، أنه بعد مرور 4 جولات من عمر الدوري، إلا أنه لم يظهر حارس مرمى جديد متميز، وأصحاب الجودة العالية في هذا المركز المهم، لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، مع تراجع مستويات العديد من الحراس نجوم الموسم الماضي، ولفت إلى أن هناك حراس مرمى تميزوا بشكل كبير وبمعدلات تصدٍّ عالية مع أندية النصف الأسفل من جدول ترتيب الدوري، ومع هذا تلقوا العديد من الأهداف، لأن فريق كرة القدم منظومة متكاملة، وإذا لم تكن بقية تشكيلة الفريق جيدة، فسيزيد ذلك من معدلات الضغط على الحارس خلال المباريات.

الخبرة المطلوبة

كما أشار أحمد خليفة حماد، إلى أن خبرات حارس المرمى، تساعد المنظومة الدفاعية في فريقه، من خلال توجيهاته لزملائه خلال المباريات، وإرشاداته بالتحركات المطلوبة خلال بعض الكرات، وهو الأمر الذي يقوم به حراس متميزون مثل علي خصيف مع الجزيرة، وخالد عيسى مع العين، وكان يقوم ماجد ناصر الغائب منذ الموسم الماضي للإصابة، والذي كان يساعد لاعبي شباب الأهلي على الوقوف بشكل صحيح في المباريات، وعلى الرغم من جودة حمد المقبالي الحارس الحالي لـ((الفرسان))، إلا أنه يفتقد تلك الخبرة الاحترافية العالية.

وواصل حماد: مسابقة الدوري لا تزال في البدايات، وهناك أندية تحتاج إلى بعض الوقت حتى يتحقق الانسجام بين عناصرها، وأشاد بالأداء الدفاعي المتميز من قبل الشارقة، والذي لم تتلقَ شباكه سوى هدف واحد حتى الآن، وأكد أن سر تفوق الفريق وتصدره لجدول ترتيب الدوري، خروجه بشباك نظيفة في 3 من 4 مباريات، كما نوه إلى وجود فجوة كبيرة في المستويات بين الناديين الصاعدين من دوري الدرجة الأولى دبا الحصن والعروبة، وأغلبية أندية دوري أدنوك للمحترفين، في تكرار لنفس الأمر الذي حدث الموسم الماضي مع فريقي الإمارات وحتا، اللذين صعدا في الموسم الماضي، وعادا إلى دوري الدرجة الأولى في نهايته.

نهاية الانتقالات

أكد أحمد خليفة حماد، أن الساعات المتبقية قبل إغلاق باب القيد والانتقالات الصيفية في الأول من أكتوبر المقبل، لن تشهد صفقات كثيرة، وأن الأندية بنسبة 95% استقرت على لاعبيها الحاليين حتى ((الميركاتو الشتوي))، ولن يكون في إمكانها إتمام صفقات قبل إغلاق ((الميركاتو الصيفي)) سوى مع لاعبين في صفقات حرة، وأغلب هؤلاء اللاعبين أقل من المستوى، لأن الأندية تتسابق في فترات القيد الرسمية على التعاقد مع اللاعبين الجيدين، ومن يتبقَ بعدها يكن كبيراً في السن أو دون المستوى، وهؤلاء لن يفيدوا أنديتنا في ظل ارتفاع مستويات اللاعبين الأجانب والمقيمين الحاليين في دورينا.

وتوقع أن تكون هناك قرارات إقالة لعدد من المدربين خلال فترة التوقف التالية من 7 إلى 24 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن وضعية بعض الأندية في المنافسة حالياً، لا تتحمل المزيد من الصبر، ولن يكون أمام إدارات تلك الأندية سوى تغيير المدرب، لأنه من المستحيل تغيير كل اللاعبين أو إجراء صفقات مميزة خلال الوقت المتبقي من القيد الصيفي، وأشار حماد في الختام إلى الصراع المحتدم مبكراً على صدارة قائمة الهدافين، وإلى أنه كان يتمنى أن يكون من بينهم مهاجم مواطن، وأعرب عن أمله استعادة علي مبخوت سريعاً لقوته التهديفية، منوهاً إلى أن قيام مبخوت بأدوار صانع اللعب داخل الملعب، أثرت كثيراً على معدلات تسجيله للأهداف.