عين «الزعيم» على النقاط الثلاث أمام الغرافة غداً

ترتقب جماهير العين بمزيج من الحماس والتفاؤل المواجهة الثانية لفريقها أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفاً على الغرافة القطري غداً لحساب الجولة الثانية من منطقة غرب القارة، حيث يتطلع أنصار الفريق إلى أن يكون بطل النسخة الأخيرة ضمن الفرق الثمانية من أصل 12 والتي ستتنافس في ما بينها، لتتأهل 4 منها يضاف إليها 4 فرق من منطقة الشرق إلى ربع النهائي المقام في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع.

من جهته، أكد محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، والمشرف على الشؤون الإعلامية، أن الإدارة حرصت على توفير أفضل الخدمات للجماهير الراغبة في حضور المباراة، موضحاً أن ممثلي مكتب شؤون الجماهير سيتواجدون بالدوحة لتسهيل عملية دخول الجمهور العيناوي إلى ملعب المباراة، وداخلياً سيتم توفير شاشة كبيرة في مقر فريق العمل العيناوي باستاد هزاع بن زايد، الذي يتسع لأكثر من 200 مشجع.

وكان العين استهل مبارياته في البطولة بنظامها الجديد بالتعادل 1-1 أمام السد القطري على ملعب استاد هزاع بن زايد، لتتبقى له 7 مباريات بما فيها مباراة الغرافة وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها بهذا الفريق إذ سبق أن تواجها مرة عام 2001 في الجولة الثالثة من بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري حيث فاز العين بهدف دون رد سجله اللاعب غريب حارب.

سبق أن واجه العين الأندية القطرية في 18 مناسبة منها 9 مباريات بملعبه ومثلها خارج ملعبه وفاز الفريق البنفسجي في 6 مواجهات وتعادل في 5 وخسر 7 وكان أكبر فوز حققه بالملاعب القطرية على الدحيل القطري بنتيجة 5 - 0 في مرحلة المجموعات عام 2014 في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الثالثة كما فاز 4 - 1 على الريان القطري عام 2018، وخسر في 4 مناسبات وتعادل 3 مرات.