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الوصل والأهلي السعودي.. قمة خليجية آسيوية اليوم

9/29/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه الأنظار في الساعة الثامنة من مساء اليوم، إلى استاد زعبيل، الذي يحتضن مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويسعى ((الإمبراطور)) إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد البداية المثالية بإحرازه أول 3 نقاط على حساب باختاكور الأوزبكي بطشقند في مستهل مشواره القاري، ولن تكون المواجهة سهلة لأصحاب الأرض في القمة الخليجية الآسيوية أمام المنافس السعودي الذي حقق الفوز أيضاً في الجولة الافتتاحية على حساب بيرسبوليس الإيراني.

واختتم ((الإمبراطور)) تدريباته مساء أمس بقيادة المدرب ميلوش الذي يسعى لمعالجة السلبيات والوقوف على جميع نقاط القوة والضعف ولا سيما بعد المباراة الأخيرة أمام العين في بطولة الدوري، ويأمل جمهور الوصل أن يقدم الفريق ظهوراً أفضل في المحفل الآسيوي أمام ((الراقي السعودي)) وخاصة أن المباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد أن قدم جمهور ((الإمبراطور)) لوحة فنية رائعة في المدرجات بدعمهم للفريق سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال مساندته في الجولة الأولى من بطولة النخبة الآسيوية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

يدير مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي طاقم تحكيم كوري جنوبي، بقيادة كيم هيجون ويعاونه المساعدان بانغ جي يول وكواك سيونغ سوون والحكم الرابع جين جينغ يوان، ويراقب المباراة بشير شفيق من لبنان.

يخوض الفريقان المباراة بعد العودة من خسارة على مستوى بطولة الدوري المحلي، حيث تعرض الوصل لخسارة وحيدة أمام العين في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين بينما يدخل الأهلي السعودي المواجهة قادماً من هزيمتين مني بهما من القادسية في دوري روشن والجندل في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتبدو الظروف متشابهة بينهما بحصد كل فريق منهما 7 نقاط على مستوى مسابقة الدوري المحلي. ويدخل الوصل المواجهة مكتمل الصفوف باستثناء اللاعب الصربي سردان مييايلوفيتش، الذي قد يغيب عن المباراة بداعي الإصابة.

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