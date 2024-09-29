اغتيال حسن نصر الله.. قصة الضربة القاضية

جاءت تصفية إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في عنيف الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية، نتاج عملية تجسس لافتة توجت عملاً استخباراتياً استمر عدة سنوات، وتسلط الضوء على الاختراق العميق للحزب، بحسب خبراء.

وفي ما يأتي ما نعرفه عن كيفية تعبئة إسرائيل مواردها الاستخباراتية لتنفيذ هذه العملية:

الإعداد

بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، في "إسناد" لحليفته حماس الفلسطينية التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إثر هجومها غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية.

وتصاعد القصف المتبادل عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله على مدى عام تقريبا، وصولاً إلى تفجير أجهزة اتصال لاسلكية مفخخة كان يحملها آلاف من عناصر الحزب في لبنان في منتصف سبتمبر خلفت 39 قتيلاً ونحو 3000 جريح.

وقال روبرت ساتلوف من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مذكرة إن تلك التفجيرات التي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها، "أعادت اتصالات حزب الله إلى العصر الحجري".

ويرى محللون أن الهجمات تعكس التقدم الكبير الذي حققته الوحدة العسكرية 8200، المسؤولة عن استخبارات الإشارات والحرب السيبرانية، في اختراق أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله.

في تصريحات أدلى بها في فبراير، حذّر نصر الله من الهواتف الخلوية باعتبارها أجهزة تجسس محتمل. وقد شجع ذلك الحزب على استخدام أجهزة اتصال لاسلكية غير مرتبطة بالانترنت.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني للصحافيين الجمعة أن المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى تصفية نصرالله تم جمعها على مدى سنوات.

وقال "لقد استخدمنا المعلومات الاستخبارية التي جمعناها طوال سنوات، وكانت لدينا معلومات آنية وقمنا بتنفيذ هذه الضربة".

في هذا الصدد، قالت العسكرية المتقاعدة والباحثة في المعهد الإسرائيلي الدولي لمكافحة الإرهاب في جامعة ريخمان في هرتسليا (وسط إسرائيل) ميري آيسن إن "قدرات إسرائيل في ما يتعلق بحزب الله تظهر عمق الاختراق الاستخباراتي لمجالات حزب الله"، مؤكدة أن الهجوم كان نتيجة عمل طويل الأمد.

وبالنسبة للمتخصص في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي ليس هناك شكّ في أن هذه العملية هي ثمرة عمل استخباراتي "معقد للغاية".

وقال "إنها لا تظهر فقط القدرة التكنولوجية الكبيرة، ولكن أيضا مدى عمق اختراق إسرائيل لحزب الله".

الضربة

بحسب مسؤولين إسرائيليين، كان نصرالله في اجتماع مع قادة آخرين من حزب الله الجمعة في "مقر" الحزب في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويظهر مقطع فيديو للجيش قاذفات مقاتلة من طراز إف-15 وهي تقلع من قاعدة حتسريم الجوية (جنوب) الجمعة لتنفيذ العملية. وقبل الساعة 18,30 بقليل (15,30 ت غ)، سُمع دوي انفجارات قوية في أنحاء بيروت.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمضت إسرائيل أشهرا في التخطيط لاستخدام "سلسلة من التفجيرات" للوصول إلى المخبأ الموجود أسفل المباني السكنية حيث كان نصرالله، على أن "يعقب كل تفجير تفجير آخر".

تزامن اجتماع حزب الله مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ونشر مكتب نتانياهو في وقت لاحق صورة تظهره لحظة موافقته على الضربة، وهو قرار اتخذه "في فندقه في نيويورك"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يشير تحليل مقطع فيديو للجيش إلى أن الطائرات المشاركة في الهجوم كانت "مجهزة بما لا يقل عن 15 قنبلة تزن كل منها 2000 رطل" (نحو 900 كلغ).

وقال مسؤولون كبار للصحيفة إن "أكثر من 80 قنبلة أسقطت على مدى عدة دقائق لقتل" حسن نصرالله، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المخبأ أصيب بـ"80 طناً من القنابل".

التداعيات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة أولية بلغت ستة قتلى و91 جريحاً.

ومن وجهة نظر المحلل هيكو ويمين من مجموعة الأزمات الدولية، من الصعب التكهن بالآثار طويلة المدى لاغتيال نصرالله على عمليات حزب الله.

في الوقت الحالي، يبدي المسؤولون الإسرائيليون سرورهم بهذا الإنجاز، مع مواصلة التهديد بعملية برية في لبنان من أجل دفع حزب الله وترسانته من الصواريخ إلى أبعد ما يمكن من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ونشر الجيش الإسرائيلي، السبت، نص تصريحات لقائد السرب الذي استهدف نصرالله قال فيها: "سنصل إلى الجميع، في كل مكان".