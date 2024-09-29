غزة وبيروت.. وجهان لدمار واحد

يبدو أن فصول المجازر ومشاهد الدمار المستمرة في قطاع غزة منذ نحو عام ستكرر نفسها على الساحة اللبنانية، بل إن الأحداث تستنسخ، وكأن غزة وبيروت وجهان لعملة واحدة، فحتى مفاوضات التهدئة، ومساعي التوصل إلى متبادلة ووقف إطلاق نار، ووقف الحرب، التي طالما أفشلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشروطه التعجيزية، التي يحاول مراراً فرضها خدمة لمصالحه الشخصية والسياسية، بدت وكأنها تعيد نفسها.

فبعد أن أوحى نتانياهو لوزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر بالموافقة على المبادرة الأمريكية الفرنسية، المنادية بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوماً، وبينما كانت الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاصيل المبادرة على الملأ، تراجع نتانياهو عن ما وصفه مراقبون بالتفاهمات الصامتة، مهدداً بشن المزيد من الهجمات على بلاد الأرز، وكان رده أن أعطى الضوء الأخضر لجيشه بتصعيد الغارات على بيروت، وبالتوازي مع ذلك، ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة، كما جرى في مدرسة الفالوجا.

ضغوط سياسية

ويقول باحثون مختصون في الشؤون الإسرائيلية إن نتانياهو تعرض لضغوط سياسية كبيرة من أقطاب ائتلافه الحكومي لتغيير بعض مواقفه، لكنه رد على هذه الضغوطات بتحريك وزراء آخرين من حزب الليكود، طالباً منهم الإدلاء بتصريحات يسهل التراجع عنها كلما اقتضت الحالة، ومنها ما صدر على لسان وزيرة الاستيطان، ليحافظ على وجوده في سدة الحكم، ويفلت من إقالته أو محاسبته.

ويستشف المتتبع لتصريحات نتانياهو الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه هو من أعطى التعليمات لتصعيد الاغتيالات في لبنان، وأن سياسته ونهجه الاستمرار في ضرب معاقل ((حزب الله)) بكل قوة، حتى تحقيق كل أهدافه، وفي مقدمتها تقويض أركان ((حزب الله))، وعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم، وهو السيناريو ذاته الذي يعمل به في قطاع غزة، إذ يصر نتانياهو على استمرار الحرب هناك حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها القضاء على حركة ((حماس))، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، وعودة مستوطني غلاف غزة إلى منازلهم التي فروا منها في 7 أكتوبر.

ووفق مراقبين، فمن غير المعقول في هذه المرحلة، وخصوصاً بعد تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وعدد من قادة وكوادر الحزب، أن يجنح نتانياهو إلى حل سياسي، مرجحين أن يواصل الحرب في كل من غزة وبيروت، بل إن التمهيد جارٍ لاختبار التضاريس الصعبة في لبنان، من أجل بدء غزو بري.

سيناريو مشابه

يقول الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد إن إسرائيل تواصل حربها على غزة دون أي التفات للمبادرات السياسية أو القرارات الأممية والدولية، وعلى أبواب العام الأول للحرب، توجه نيرانها هذه الأيام نحو لبنان، ملحقة خسائر جمة في الأرواح والممتلكات والمنشآت، في سيناريو مشابه تماماً لما جرى في قطاع غزة.

ويوضح أبو عواد: ((لا يمكن للطرفين (غزة وبيروت) القبول بالشروط الإسرائيلية بعد كل هذه الموجات من النزوح، والأعداد الهائلة من الضحايا، وتدمير المباني، قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب على الجبهتين))، مشدداً: ((من الصعب، إن لم يكن المستحيل، عزل مصير لبنان عن غزة)).

وفي حين تعتقد واشنطن أن الوقت ما زال كافياً للتوصل إلى تسوية سياسية تمنع اندلاع حرب شاملة، إلا أنها تبدو مهتمة بالقضاء على حركة ((حماس)) في غزة و((حزب الله)) في لبنان، ومرد ذلك أنها تصف هذه الحركات والمنظمات بأنها إرهابية، الأمر الذي عده مراقبون تشجيعاً أمريكياً وضوءاً أخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب على كلتا الجبهتين، وهو ما أثار مخاوف كبيرة عند اللبنانيين من مواجهة سيناريو غزة.