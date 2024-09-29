«العدل» تصمم نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي ((تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية))، و((تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة))، و((تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة)).

وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات ((استباقية))، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة.

استباقية

أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات ((صرف أتعاب المحامي المنتدب))، و((قيد محامي أو وكيل))، و((إرفاق التنازل)).

وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة ((إرفاق التنازل))، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة ((بصرف أتعاب المحامي المنتدب))، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة ((قيد محامٍ أو وكيل))، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم ((خدمة عقود الزواج))، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع ((التصفير))، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى ((صفر)) وثيقة.

وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على ((خدمات التنفيذ))، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى ((صفر)) وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى ((صفر)) اشتراط.

التعاون

وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات.