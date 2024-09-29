29 شركة متخصصة بالطاقة المتجددة ومعالجة المياه والاستدامة في جناح الهند

يحتضن جناح الهند المشارك في ((ويتيكس)) 29 شركة من الشركات الهندية الرائدة والمتخصصة في الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والاستدامة، وغيرها.

وتستعرض الشركات الهندية أحدث التقنيات والمشاريع المستدامة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال عرض حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز التعاون بين الإمارات والهند في المجالات التقنية والبيئية، ما يعكس التزام البلدين بتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس ((ويتيكس)): ((ترتبط الإمارات والهند بعلاقات وثيقة، تمتد لعقود من التعاون والشراكة في مختلف القطاعات.

ويعكس معرض ((ويتيكس)) عمق هذه العلاقات، من خلال استقطابه عدداً كبيراً من الشركات الهندية المتخصصة.

ويوفر المعرض منصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويتيح للشركات فرصة عرض حلولها المبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين)).

من جهته قال ريشاب سانغفي، نائب رئيس رابطة تنقية ومعالجة المياه في غوجارات ((وابتاج)): ((تزداد قوة العلاقة بين رابطة ((وابتاج)) ومعرض ((ويتيكس)) عاماً بعد عام. لقد زادت مشاركة أعضاء المجموعة بنحو 50 % مقارنة بالعام الماضي، ونتطلع إلى مشاركة أكبر في السنوات المقبلة.