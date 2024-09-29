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«إينوك» تستعرض حلولها وتؤكد التزامها بدعم الاستدامة والابتكار

9/29/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها بدعم الاستدامة والابتكار من خلال مشاركتها في ((ويتيكس)). وتغتنم المجموعة مشاركتها لتسليط الضوء على آخر إنجازاتها في مجال حلول الطاقة المستدامة المبتكرة، والتي تشمل شاحنات تزويد الديزل الحيوي بنظام الطاقة الشمسية. كما ستعرض المجموعة تقنية تزويد الوقود القائمة على تكنولوجيا التعرف على المركبات (ViP) باستخدام ترددات الراديو (RFID).

وبصفتها الراعي الرئيسي للحدث، ستقدم ((إينوك)) أحدث مبادراتها بمجال التكنولوجيا والابتكار والبيئة في منصة المعرفة الخاصة بها. والتي ستستضيف ندوات، تضم مختصين بالمجموعة لاستعراض المواضيع التالية: ((أكثر من مجرّد محطات خدمة))، و((مبادرات إينوك للاستدامة: التغيير المستدام))، و((وقود الطائرات المستدام)). وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: ((يسعدنا أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك رئيسي لمعرض ويتيكس.

وإذ يوفر هذا الحدث الرائد في القطاع منصة قويّة للتعاون والابتكار، فإننا متحمسون للمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لقطاع الطاقة عموماً، ونتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع والجهات المعنية للمساهمة معاً بدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة. إن التزام إينوك بتعزيز مسارات الطاقة المستدامة، ينطلق من التزامنا برؤى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرامية لتسخير الحلول المبتكرة والمستدامة)).

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