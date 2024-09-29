«السلامة الغذائية» تؤكد خلو أسواق أبوظبي من منتجات الحليب الفاسدة

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع والمواقع الإلكترونية، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها.

وأكدت الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حليب طويل الأجل، وما تم تداوله من انتشار حالات التسمم الغذائي والقيء الشديد في بعض المدارس بالدولة: ((بعد مراجعة قاعدة البيانات المتوفرة لدينا تبين عدم ورود أي إخطار لمنتج حليب طويل الأجل خلال العام الجاري، ولم يتم استلام أي بلاغ من المجتمع بهذا الشأن لنفس المنتج المذكور، بالإضافة إلى ذلك تم زيارة مصنع مزارع الألبان من قبل فريق العمل، حيث شملت الزيارة تفتيش خطوط الإنتاج، وتقييم النظافة العامة لمناطق تداول الأغذية والمعدات، والاطلاع على الممارسات المطبقة في مناطق التخزين الجاف والتخزين المبرد ومراجعة جميع السجلات المتعلقة بدرجات الحرارة والبسترة والتبريد وأيضاً جميع الوثائق الخاصة بالنقل والتخزين، وتبين بأن جميع العمليات تتم بشكل سليم من بداية استلام المنتج الأولي إلى التخزين والتوزيع، وبالتالي وجدت جميع عمليات التصنيع في جميع مراحلها سليمة))، وعليه أكدت الهيئة أن ما تم تداوله مؤخراً ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.

منافسات

وحول أسباب تفشي الشائعات الغذائية وظهورها، أوضحت الهيئة أن الشائعات بصفة عامة تمثل إحدى وسائل المنافسة التجارية والممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض التجار، من خلال بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة حول المنتجات المنافسة، مما يسهم بشكل كبير في إحداث أضرار بالغة في منشآت التصنيع والتوريد وما يترتب على ذلك من إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن بعض هذه الشائعات يهدف لإلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية، والبعض الآخر يأتي نتيجة التفسير الخاطئ لمعلومة غذائية والفهم المغلوط لها وتداولها بين الناس دون معرفة أصلها، أو من خلال إعادة تداول أخبار ومعلومات قديمة والإشارة إلى أنها حديثة ومعاصرة لتشتيت الجمهور.

وعي

وتعمل الهيئة في إطار جهودها الموجهة للحد من انتشار وتأثير الشائعات الغذائية، على تنفيذ برامج عديدة تهدف إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بالقضايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتحرص من خلال هذه البرامج على توضيح الحقيقة حول الشائعات والرد عليها اعتماداً على أسلوب تحليل المخاطر والارتكاز إلى السند العلمي دائماً، حيث يتم دراسة وتحليل المعلومات المنشورة بما يشمل تتبع المعلومات المنشورة ومصدرها.