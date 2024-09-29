ريم القمزي.. مهندسة إماراتية تمزج التراث والاستدامة في التصميم

جمعت المهندسة المعمارية الإماراتية ريم القمزي بين الشغف العميق بالفن المعماري، والتزامها بخدمة مجتمعها، وبدأ حبها للهندسة منذ طفولتها، حيث كانت تطلع باستمرار على عالم البناء والتصميم، من والديها، اللذين حملا شغفاً خاصاً بالتصميم، من خلال طبيعة عملهما، حيث أثار هذا التعرض المبكر للعالم المعماري اهتمامها، وأثر بشكل كبير في مسار حياتها المهنية.

البدايات والتأثير الثقافي

ريم القمزي ليست مجرد مهندسة معمارية تقليدية، فهي تعكس في تصاميمها أسلوباً فريداً، يمزج بين التراث الإماراتي والابتكار العصري والاستدامة، وبعد تخرجها من الجامعة الأمريكية في الشارقة، كانت ثقافتها الإماراتية، وخاصة تقاليد الخصوصية والضيافة العربية، جزءاً لا يتجزأ من نهجها المعماري، وتميل في مشاريعها إلى التركيز على توفير مساحات تعزز الشعور بالراحة والانتماء، مع الاحتفاظ باللمسات التقليدية، التي تعكس القيم الثقافية المحلية.

أسلوب متوازن

وتأثرت القمزي بتجربتها الأكاديمية وخلفيتها الثقافية، ما جعلها تنتهج أسلوباً يوازن بين الجماليات الحديثة والوظائف العملية، وهو ما يظهر بوضوح في العديد من مشاريعها الناجحة، التي قامت بتصميمها، وتسعي دائماً في عملها إلى الحفاظ على الهوية الإماراتية، في ظل التقدم والتطوير العمراني المستمر في الدولة، ما يجعلها شخصية مؤثرة في إعادة تشكيل المشهد العمراني لدبي، وغيرها من المدن الإماراتية.

النقطة الفاصلة في مسيرة القمزي المهنية، كانت عندما اتخذت القرار الجريء بترك وظيفة مستقرة، لتأسيس مكتبها الخاص للهندسة المعمارية، وعكس هذا القرار ثقتها الكبيرة في قدراتها وشغفها بتحقيق رؤية جديدة في التصميم المعماري، موضحة أنه لم يكن إنشاء المكتب مجرد خطوة مهنية، بل كان خطوة استراتيجية لإحداث تأثير أعمق في المشهد العمراني لدبي.

ومن بين أبرز هذه المشاريع التي نفذتها القمزي، أحد المستشفيات المعروفة، لتكون علامة فارقة في مسيرتها المهنية، إلى جانب تصميم مبنى سكني مكون من عشرة طوابق، يعكس أيضاً لمساتها الفنية الدقيقة واهتمامها بالتفاصيل.

وقالت ريم القمزي لـ ((البيان))، إن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في المجتمع، من خلال الجمع بين التفوق المهني، والالتزام بالقيم الثقافية، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على الإنجازات في مجال الهندسة المعمارية، بل يتعدى ذلك، ليشمل ترك بصمة مجتمعية، تعزز الهوية الإماراتية في مشاريعها، مؤكدة أن المرأة الإماراتية قادرة على الابتكار والاحترافية، مع الحفاظ على التراث والقيم الأصيلة، ما يسهم في تعزيز مكانتها ضمن عملية التطور المجتمعي والاقتصادي للدولة.

وعند الحديث عن إنجازات ريم القمزي، لا يمكن إغفال دورها الكبير في تعزيز المشهد الحضري لدبي، قالت ((من بين أبرز هذه الإنجازات، تصميم مستشفى كامل يعتمد على أحدث المعايير الطبية والهندسية، بالإضافة إلى حصول مشروع GREEN COAST، على شهادة LEED Gold، التي تعتبر واحدة من أرفع الشهادات في مجال الاستدامة البيئية)).

وأوضحت أن هذا الإنجاز يعكس رؤيتها المستقبلية نحو التصميم المعماري المستدام، وهي تسعى باستمرار إلى ابتكار تصاميم تجمع بين الجمال والكفاءة والاستدامة، موضحة أن الهندسة المعمارية ليست فقط وسيلة لتطوير المساحات، بل هي أداة لتعزيز رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة.

مصادر الإلهام

وأفادت ريم بأنها استلهمت العديد من أفكارها من كبار المعماريين العالميين، الذين شكلوا تأثيراً كبيراً في مسيرتها المهنية، ومن بين هؤلاء المهندسين، ميس فان دير روه، وبيتر زومتور، وزها حديد، معتبرة أن هذه الأسماء ليست مجرد شخصيات ملهمة بالنسبة لها، بل نقاط انطلاق نحو تحقيق المزيد من الابتكار والتطور في تصاميمها.

وتابعت أنها لم تقتصر على الاستلهام من المعماريين العالميين فقط، بل كانت لديها رغبة في استكشاف المواهب المحلية والإقليمية، إذ تؤمن بأن دولة الإمارات والمنطقة العربية، تمتلك ثروة من العقول المبدعة التي تستحق الاهتمام والتقدير، وهذا الإيمان بالقدرات المحلية، يتجسد في جهودها الدائمة لدعم وتعزيز المهندسين الصاعدين.