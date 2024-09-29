الإمارات.. مسيرة حافلة بالعمل العالمي لحماية الأوزون

تحرص دولة الإمارات على تفعيل مشاركاتها المتعددة، وفي إطار استثنائي في دعم الجهود الدولية المبذولة لحماية وحفظ طبقة الأوزون، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ولتأكيد التزامها بتلك الجهود في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.

ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، كما تأخذ الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة الأخذ على عاتقها نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.

وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: ((كثفت الإمارات مساعيها لتعزيز الإجراءات، وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والذي يعد أحد أهم الملفات البيئية ذات الثقل العالمي، والتوعية بالتبعات والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية، التي تسببها تلك المواد وتسعى إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض)).

وأضاف: ((لم تكتف الإمارات بإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية طبقة الأوزون، وتجاوزت ذلك بتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية ذلك وتنمية القدرات العاملة في هذا المجال، والترويج وتشجيع إحلال البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون، كما شجعت على مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة، وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة، التي تقوم بها تلك الشركات مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة)).

وأشار المهندس الدكتور صالح سالم البلوشي، أمين السر في الجمعية إلى أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989.

وأضاف: ((شهد البروتوكول 5 تعديلات تركزت على إضافة مركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها، وهي تعديل لندن 1990، وتعديل كوبنهاجن 1992، وتعديل مونتريال 1997، وتعديل بكين 1999، وتعديل كيجالي 2016، وصادقت على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004، ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005))، وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال، وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة، من خلال جهودها الذاتية، حيث وضعت في وقت مبكر برنامجاً رائداً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد ((الكلوروفلوروكربونية)) المستنفدة لطبقة الأوزون، وحقق هذا البرنامج نجاحات مهمة أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات بنسبة عالية قدرت بـ 100 %.

دور أساسي

وقال الدكتور فارس هواري، عميد كلية الإنسانيات والعلوم ومدير برامج التعليم العام في جامعة عجمان: ((للأوزون دور أساسي في حماية الحياة على الأرض وذلك من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن العديد من العوامل البشرية والطبيعية أدت إلى تآكل طبقة الأوزون، التي تعتبر درعاً واقية من هذه الإشعاعات الضارة.

هذا التآكل تسبب في نتائج خطيرة على الصحة العامة والبيئة، مثل زيادة معدلات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، والعقم في التربة، مما يؤثر سلباً على نمو جذور النباتات وبذورها)).

وأشاد الدكتور هواري بجهود الدولة في حماية طبقة الأوزون، معتبراً أن هذه الجهود تمثل انتصاراً للعلم، وتسهم في إنقاذ البشرية من التحديات البيئية والمناخية، مؤكداً أن الاستدامة البيئية هي عنصر أساسي في حماية طبقة الأوزون، فالحفاظ عليها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي العالمي، ففي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأوزون فإن ذلك سيؤدي إلى قتل البكتيريا الضرورية لتخصيب التربة، مما يمنع الزراعة، ويؤدي إلى فساد المحاصيل.

مراقبة التطورات

وقال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في جامعة ((هيريوت وات)) بدبي: ((يظل البحث العلمي ضرورياً لمراقبة التطورات الجديدة في البيئة، إذ إن تغير المناخ قد يؤثر على سرعة تعافي طبقة الأوزون، وهناك حاجة لمزيد من البحوث لفهم تأثيرات المواد الكيميائية الجديدة المستخدمة في الصناعات، كما أن استمرار الدراسات حول كيفية تفاعل طبقة الأوزون مع الأنشطة البشرية المتغيرة يظل ضرورياً لتجنب أي أضرار مستقبلية)).

ولفتت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي إلى أن ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية في الدولة على تطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة وحماية المناخ، والقيام بالدراسات العلمية المستدامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للمساعدة في تجنب حدوث أية أضرار بيئية، والإسهام في الوصول إلى بيئة خضراء مستدامة وتحسين جودة الحياة.

قرارات

عززت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغيير المناخي، ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، بإصدار القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات، للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.

وتشدد الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية ووزارة التعليم العالي والجامعات على ضرورة الاهتمام بتعزيز البحث العلمي، وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق في هذا المجال، بمنح بحثية لتمويل الزيارات العلمية لأعضاء الهيئات الأكاديمية، ومنح تمويلية لأبحاث طلبة الدراسات العليا، وجوائز للباحثين والمبتكرين، كما عززت جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات، التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.