«ويتيكس» 2024 يدعم جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل حول العالم

تشهد الدورة 26 من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) 2024 مشاركة عدد من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي والمباني الذكية والمحايدة للكربون.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض ((ويتيكس)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وتقام الدورة السادسة والعشرون من المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)): ((يدعم ((ويتيكس)) تعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل حول العالم، وتحفيز الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، واستشراف الفرص والتحديات التي تواجه النماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة وتوفير أفضل مقومات جودة الحياة.

ويرسخ المعرض قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغيير العالمي وتكثيف جهود تطوير وتبني الحلول التكنولوجية لتمكين الحلول الاستباقية والمبتكرة. ومن خلال استضافة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الرقمنة والمباني الخضراء والشبكات الذكية والمدن الذكية، يرسخ المعرض مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وجعلها أسعد وأذكى مدينة في العالم)).

وأضاف معاليه: ((توفر الهيئة بالشراكة مع دبي الرقمية، الخدمات السحابية للجهات الحكومية بدبي من خلال خدمة سحابة مورو الحاصلة على أعلى المعايير الأمنية المحلية والعالمية. وتركز خدمات ((مورو))- مركز البيانات للحلول المتكاملة، التابعة لـ(ديوا الرقمية)، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي- الرقمية المتقدمة على إنجاح المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وستسهم سحابة مورو في تسريع عملية التحول الرقمي والابتكار وتقليل النفقات. وتتميز سحابة مورو بأنها تُدار من خلال مراكز بيانات محلية خضراء محايدة للكربون ما سيسهم في مساعدة الجهات الحكومية للوصول لمستهدفاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالحياد الكربوني)).

أحدث الابتكارات

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط: ((إنّ معرض ويتيكس هو أحد الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، ونتشرف في شركة سيمنس بأن نكون أحد الرعاة الرئيسيين لمعرض ((ويتيكس)). ونتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا. وسنُشارك زوار المعرض أيضاً أفضل حلولنا المتخصصة في مشاريع الرقمنة والتي تجعل هذه القطاعات أكثر استدامة وكفاءة)).

وقال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو: ((نفخر بتعاوننا المستمر مع معرض ((ويتيكس)) خلال السنوات العديدة الماضية. هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة. ندعو الجميع لاكتشاف مشروعاتنا الرائدة في الطاقات المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول رقمنة قطاع الطاقة والمياه، وجميع التقنيات التي تعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة)).

وستطلق شركة ((ايترون)) خلال ((ويتيكس)) حلها المبتكر ((جريد إيدج إنتلجنس)) للمرة الأولى في المنطقة. ويعمل هذا الحل الذي يتطلب طاقة منخفضة على تعزيز حلول إدارة الشبكة من خلال اعتماده على الجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية. ويساعد ((جريد إيدج إنتلجنس)) المؤسسات الخدماتية على زيادة أمن شبكاتها ورفع كفاءتها واعتماديتها، إلى جانب توفير كميات هائلة من البيانات. وقال غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ايترون: ((لدى شركة ايترون عقود من الخبرة الواسعة في ابتكار طرق إدارة المؤسسات الخدماتية والمدن حول العالم للطاقة والمياه.

ويسعدنا عرض حلولنا في الدورة السادسة والعشرين من معرض ((ويتيكس))، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه، والمعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض.

وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، نفخر بأن نكون راعياً ذهبياً لمعرض ((ويتيكس))، الذي يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد)). وتستعرض شركة دراجون أويل خلال ((ويتيكس)) 2024 مبادراتها النوعية التي تؤكد على التزام الشركة بالاستدامة والابتكارات التقنية.

وتستثمر الشركة الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها التشغيلية اللوجستية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة على طول سلسلة التوريد. وتعمل الشركة أيضاً على إيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات وتقليل الأثر البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وتعكس مشاريع الشركة التزامها بتسخير التقنيات المتطورة للارتقاء بتميز العمليات التشغيلية وتعزيز وفائها بمسؤولياتها البيئية.

وقال بختيار إتش وين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفانسيون: ((يعتبر ويتيكس منصة أفانسيون المثالية لعرض التزامنا باعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تغيير مشهد قطاع الطاقة والمياه.

وتسلط مشاركتنا الضوء على تقنياتنا المعتمدة على البيانات التي تسهم في إيجاد أنظمة أذكى وأكثر كفاءة. لقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير النماذج المستندة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في قطاع الطاقة من خلال شركة ((أوكتبوس ديجيتال)) التابعة لنا. وسيسهم إقبال المتخصصين والخبراء الكبير على المعرض في إطلاعنا على أبرز المحطات التي تستشرف المستقبل وتعزيز مساهمتنا في صناعته. نتطلع بحماس إلى المشاركة في هذا الحدث)).

وتستعرض ((أفانسيون)) أحدث تقنياتها الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في قطاعي الكهرباء والمياه. وتركز الشركة على حلولها الخاصة بمراقبة وإدارة المياه والتي تعتمد على البيانات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي وأجهزة الاستشعار المتقدمة، بما يتيح تتبع التدفق والضغط والكشف عن التسريبات لضمان الكفاءة القصوى، مما يسهم في تقليل الفاقد في المياه، وتحسين أداء الأصول، وضمان فواتير دقيقة، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحقيق مستقبل مستدام.

إضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تقنياتها السبّاقة التي تعزز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. وتقدم أيضاً أنظمتها الذكية التي تعتمد على الأتمتة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي وإدارة الطاقة الرقمية، وتعمل على تحويل البيانات المعقدة إلى معلومات قابلة للتنفيذ. من جهته، قال الدكتور أر. سيجاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: ((نحن فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض ((ويتيكس)) 2024 وأن نكون شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأن يتماشى التزامنا بالجودة والاعتمادية بشكل جيد مع القيم الأساسية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونواصل في شركة تامكو للقواطع الكهربائية تطوير قدراتنا لتوفير قواطع كهربائية ذات جودة عالمية تتوافق مع احتياجات العملاء الفريدة، حيث يتبنى العالم استخداماً أكبر للكهرباء والرقمنة نحو الطريق إلى تعزيز الاستدامة. ونحن نؤمن بإمكانية تحقيق الاستدامة من خلال الكهرباء الآمنة والموثوقة، وفخورون برؤية منتجاتنا وخدماتنا في جميع أنحاء العالم؛ مما يوفر طاقة موثوقة للمرافق في النفط والغاز والصناعات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية التي تساهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية)).

منتجات مستدامة

وقال أنطوان قره بديان، المدير الإداري في شركة ((أدفانسد بزنس كونسبت)) (إيه بي سي): ((نود أن نعرب عن امتناننا وشكرنا العميق لهيئة كهرباء ومياه دبي لاختيار شركتنا كمورد لأثاث مبنى الهيئة الرئيسي الجديد (الشراع)، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. نفخر بمشاركتنا في معرض ((ويتيكس))، وبصفتنا وكيل معتمد لشركة ((ميلر نول))، ندرك أهمية الاستفادة من المنتجات المستدامة.

وتهدف شركتنا إلى ((جعل العالم مكاناً أفضل مما كان عليه)) وذلك من خلال دمج المواد البلاستيكية التي تم إعادة تدويرها من المحيطات، وتقليل عمليات التغليف، وإعادة استخدام المواد كلما أمكن ذلك. ونثمّن غالياً الفرصة التي يتيحها المعرض لإبراز قدراتنا وأحدث منتجات ((ميلر نول)).

من جهتها، تستعرض شركة ((بادجر ميتر)) حلولها الذكية ومنتجاتها المعدلة بما يتناسب مع كل عميل، إلى جانب برمجياتها وخدماتها، لإعادة تعريف إدارة الكهرباء والمياه في قطاع البلديات والقطاعين التجاري والصناعي. وفي مجال المياه، تبرز الشركة حلولها المخصصة لمراقبة شبكة توزيع المياه، معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب واستهلاك المتعاملين للمياه، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها.

وقال غاري تابور، مدير المياه الذكية في ((بادجر ميتر)): ((تسرنا في ((بادجر ميتر)) المشاركة في معرض ((ويتيكس)) للمرة الثانية والعشرين، حيث يعد المعرض مفتاحاً لاستراتيجيتنا في المنطقة، والنقطة المحورية لقطاع المياه في الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً إلى فرصة التحدث مع شركائنا الحاليين وبناء المزيد من العلاقات القيّمة. نحن متحمسون لتقديم مجموعة ((بلو إيدج)) من الحلول القابلة للتوسيع والمخصصة والتي تدمج تقنيات المياه والبرمجيات والخدمات، والمصممة لمواجهة التحديات الأكثر شيوعاً في القطاع وضمان إدارة مستمرة للمياه.))

وتبرز شركة هندسة الاختبارات للمقاولات السعودية أهم منتجاتها المعتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تم تطويرها وتصنيعها بالكامل في مختبرات الشركة، ومن أبرزها معدات مراقبة الطاقة الذكية، أنظمة المنزل الذكية، مبينات الأعطال الأرضية، مبينات الأعطال الهوائية، المفتاح الذكي بتقنية ((واي فاي))، المفتاح الذكي بتقنية ((واي فاي- آر إف))، كاشف 001 مبيّن العطل الأرضي، كاشف 201 مبيّن العطل الأرضي الذكي، وكاشف 501 مبيّن العطل الهوائي.

أما شركة ((إتش إم إس نتووركس))، فتلقي الضوء على مجموعتها الواسعة من حلول الأتمتة والتحكم في القطاع الصناعي، والتي تربط ملايين الآلات مثل الروبوتات ومحركات الأقراص (السواقات) وأجهزة التكييف مع بعضها البعض من خلال برمجيات وأنظمة متطورة، مما يتيح تلبية إحدى المتطلبات الضرورية لرفع كفاءة الطاقة واستدامة الطاقة.

وقال دانش سبزواري، المدير العام لشركة ((إتش إم إس نتووركس)) في منطقة الشرق الأوسط: ((يشكل معرض ((ويتيكس)) منصة مهمة لشركتنا لاستعراض حلولنا المبتكرة والتواصل مع المؤثرين الرئيسيين في القطاع. إنّ الانتشار الواسع للمعرض ومكانته المتزايدة وتركيزه على التقنيات المتقدمة، جميعها عوامل تجعل من الحدث المكان المثالي لتوسيع نطاق أعمالنا وتعزيز شراكاتنا)).

أنظمة متطورة

تسلط شركة ((ساسي)) الضوء على أنظمتها المتطورة لمراقبة شبكات الجهد المنخفض، وضمان الاستجابة الذكية في الوقت الفعلي وبالتالي تحقيق وفورات في تكاليف الصيانة على المدى المتوسط والبعيد. وتركز الشركة على جهاز SBT4V-5C الذي يعتبر محللاً رقمياً للشبكة مصمماً لجمع المعلومات والبيانات من شبكة الجهد المنخفض ثلاثية الطور. ويسهم الجهاز في تعزيز أمان الشبكة من خلال اكتشاف الأعطال الكهربائية في مرحلة مبكرة.

ويوفر الجهاز معلومات تفصيلية حول استهلاك الطاقة وكفاءة المعدات، مما يسمح باتخاذ تدابير لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية والبصمة الكربونية. ويمكن دمج جهاز SBT4V-5C مع أنظمة التحكم والأتمتة الأوسع نطاقاً، مما يفتح الباب أمام إدارة أكثر فعالية للبنية التحتية لشبكة الكهرباء بأكملها.

وقال خوسيه مونتالبان، الرئيس التنفيذي للشركة: ((نحن سعداء بالمشاركة في معرض ((ويتيكس))، المعرض الرائد في مجالات المياه والطاقة والبيئة والتقنيات المستدامة، والذي يعد محورياً لتطوير المدن الناشئة، حيث تلعب حلول العارضين دوراً أساسياً في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.)) بدوره، قال خوان مانويل كومبليدو، المدير التجاري لشركة ((ساسي)): ((يعد معرض ويتكس 2024 فرصة متفردة لعرض أحدث ابتكاراتنا التي تجمع بين الدقة والكفاءة، والمصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل عميل، مثل أجهزة تحليل الشبكات المتقدمة وعدادات الكهرباء والمحولات.

)) وتطلق ((إنترناشونال فايف كونسلتنج)) خلال ((ويتيكس)) أحدث إصدارات منصتها ((سمارت بيلدنج إيكو)) التي تتميز بخوارزميات طاقة متقدمة وبقدرتها على التكامل مع تقنيات إنترنت الأشياء الناشئة.

وقد صممت المنصة لمساعدة المؤسسات على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وتحقيق الامتثال للوائح المحلية والعالمية. وقال أحمد بيشة، الرئيس التنفيذي للشركة: ((نحن متحمسون للمشاركة في معرض ((ويتيكس)) للمرة الثانية، حيث سنعرض أحدث ابتكاراتنا في إدارة الطاقة والتقنيات الذكية. ويشكل المعرض منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع والمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة والمباني الذكية الصديقة للبيئة.))

وتقدم شركة ((ماينلينك)) مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالعدادات الذكية المخصصة للكهرباء أو للمياه، ابتداءً من التخطيط التصميم والتوريد والتركيب، وانتهاءً بخدمات إدارة الطاقة وخدمات الفواتير. وتتوفر حلول الشركة للمباني الجديدة أو المباني التي يجري إعادة تأهيلها.

أما شركة ((نافكو))، فتلقي الضوء على أحدث حلولها الذكية المخصصة لصمامات التحكم في التدفق والمرشات الخاصة بمكافحة الحرائق التي تضمن تحسين توزيع المياه وإخماد الحرائق في المشاريع الصناعية والتجارية واسعة النطاق.

وتعرض الشركة أيضاً أحدث أنظمتها الخاصة بالمعدات الاحتياطية لتوفير إمدادات كهرباء موثوقة في حالات الطوارئ وحالات الخلل في الشبكة.

وصممت الشركة الأنظمة مع مراعاة معايير الاستدامة ودمج الطاقة المتجددة لدعم مشاريع المباني الخضراء والبنية التحتية الحرجة. وستكشف ((نافكو)) عن نماذجها المبتكرة من الشاحنات الكهربائية وسيارات الإسعاف الكهربائية، والمصممة لتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة الطاقة في عمليات الاستجابة للطوارئ. وتوفر هذه المركبات النقل دون انبعاثات مع الحفاظ على أعلى معايير الأداء والموثوقية.

وتستعرض ((بيدجيلي)) تقنيتها الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل تفصيلي، وفصل استهلاك كل جهاز من الطاقة والمياه لرفع كفاءة الاستهلاك. وتسلط الشركة الضوء على أحدث إصدارات منصتها الحائزة على الجوائز ((يوتيليتي إيه آي)) المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، لإثراء تجارب المؤسسات الخدماتية ومتعامليها في الإدارة الذكية للطاقة.

وتتيح المنصة أيضاً الاستجابة السريعة لاستفسارات المتعاملين بطريقة آلية.

أما شركة ((سمارت إنسيوليشن فينيشنج سيستمز))، فستسلط الضوء على مواد البناء التي تصممها لدعم المباني الحيادية للكربون. بينما تستعرض شركة ((أكوا داتا)) أنظمتها وأجهزتها المتطورة المعتمدة على البيانات والخاصة بقياس كثافة السوائل والأرصاد الجوية والجيولوجيا المائية، ومنها أجهزة مسجل أداء البيانات وأجهزة المودم وأجهزة قياس المياه الجوفية وأنظمة التنبيه المبكر من الفيضانات.

مشاريع ((كهرباء دبي))

تلقي هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء خلال ((ويتيكس)) على مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي، وجعل دبي أذكى مدينة في العالم. ومن أبرز المشاريع ((الشبكة الذكية))، حيث طورت الهيئة البنية التحتية للشبكات الذكية، التي توفر العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية.

تساعد هذه الشبكات على تحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية. وتسهم الشبكات الذكية أيضاً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، ما يعزز استدامة نظام الطاقة في دبي. وقد أسهم التشغيل السلس والسريع والفعال للشبكة الذكية في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية.

وتتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها، بما في ذلك تسجيل الهيئة رقماً قياسياً عالمياً يعد الأقل والأفضل في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في العام (1.06 دقيقة) مقارنة مع 15 دقيقة لدى أفضل شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة كهرباء الهيئة إلى 2.0%، وفاقد شبكة المياه إلى 4.6%، وهي من أدنى النسب في العالم.

كما يعتبر المركز الذكي لشبكة التوزيع مركزاً مؤتمتاً ومخزناً لجمع البيانات الواردة من الأجهزة الذكية المثبتة على طول شبكة توزيع الطاقة ومراقبتها وتحليلها. ويعمل المركز أيضاً على عرض البيانات في الوقع الفعلي وتقييم الوضع الحالي، إلى جانب إجراء تحليل تشخيصي، لإيجاد حلول فعالة واستباقية. ويقوم المركز الذكي لشبكة التوزيع يومياً بفحص وتحليل أداء كل عداد ذكي، وكل نظام شمسي، وكل محطة شحن للمركبات الكهربائية. ويستخدم المركز الخوارزميات والتشفير لإجراء عمليات تحليل مفصلة وإعداد التقارير.