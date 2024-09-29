محمد الشرقي: تمكين العقول بالمعرفة يعزز نهضة الوطن ويدعم ركائز تنميته

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين العقول بالأدوات المعرفية، وتوفير متطلبات تطوير العملية التعليمية التي تسهم في تحقيق نهضة الوطن ودعم ركائز تنميته.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل تخريج 374 طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا في الفجيرة، دفعة العام 2024، تحت شعار ((تمكين العقول.. صناعة المستقبل))، والذي أقيم في قاعة ((البيت متوحد)) بالإمارة، يرافق سموه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس كليات التقنية العليا.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز جودة التعليم وممارساته الأكاديمية والتطبيقية، ودعم سموّه لمنظومة المؤسسة التعليمية في الإمارة، باعتبارها ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية الشاملة، ومساهماً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو الريادة العالمية في قطاع التعليم.

وهنّأ سموّه الخريجين والخريجات وعائلاتهم على هذا الإنجاز العلمي، واجتيازهم هذه المرحلة الدراسية بنجاح، داعياً إياهم إلى مواصلة رحلة التعلم والاستفادة من الفرص المتاحة في كافة المجالات لخدمة الوطن والمساهمة في تطوره وبناء نهضته، ومشيداً سموّه بجهود الكادر التعليمي ودعم أولياء أمور الطلبة نحو تحقيقهم أفضل النتائج.

وألقى الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمةً باسم مجلس أمناء الكليات، أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة المتواصل للقطاع التعليمي في إمارة الفجيرة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل حافزاً كبيراً ومهماً لانتهاء المرحلة الدراسية لدفعة هذا العام بنجاح.

وتضمن برنامج الحفل عرضاً مرئياً بعنوان ((مسار التميز))، استعرض إنجازات الخريجين. ثم ألقى الخريجون كلمات معبرة عن شكرهم وامتنانهم، تلتها لحظة أداء قسم الولاء، ثم مراسم التخريج، وتكريم الطلبة المتميزين.

حضر الحفل عدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين وذويهم.