أرباح مكشات 3 ستعود إلى صندوق المشروعات الوطنية

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانكشف مصدر بوزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن أن لجنة المشروعات الوطنية ووزارة الشؤون يستعدان لتنظيم مشروع «مكشات 3» في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد على مساحة 50 كم.

وأوضح المصدر ان المشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التراث الكويتي، ويقام بالتعاون بين الوزارة واتحاد الجمعيات والصندوق الوطني للمقاهي الشعبية، سيتم افتتاحه بداية شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى نهاية مارس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن أرباح المشروع ستعود إلى صندوق المشاريع الوطنية، معربا عن أمله في أن يصل عدد زوار المشروع إلى 200 ألف زائر.

وبين المصدر أنه سيكون هناك ركن خاص للمستفيدين من حاضنة الأعمال «بوتيك 33» والمستفيدين من مشروع «من كسب يدي»، كما ستكون هناك حلة جديدة كليا للمشروع ترضي أذواق جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مساحات خاصة لألعاب الأطفال وركن آخر لذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص سوق نوير كل يوم لجمعية تعاونية، كما سيتضمن عرضا للشتلات الزراعية. وأوضح المصدر أن اللجنة الخاصة بادرت إلى الاجتماع مع الشركات الراغبة في المشاركة للتباحث معها.