أرباح مكشات 3 ستعود إلى صندوق المشروعات الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشف مصدر بوزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن أن لجنة المشروعات الوطنية ووزارة الشؤون يستعدان لتنظيم مشروع «مكشات 3» في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد على مساحة 50 كم.
وأوضح المصدر ان المشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التراث الكويتي، ويقام بالتعاون بين الوزارة واتحاد الجمعيات والصندوق الوطني للمقاهي الشعبية، سيتم افتتاحه بداية شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وأشار المصدر إلى أن أرباح المشروع ستعود إلى صندوق المشاريع الوطنية، معربا عن أمله في أن يصل عدد زوار المشروع إلى 200 ألف زائر.
وبين المصدر أنه سيكون هناك ركن خاص للمستفيدين من حاضنة الأعمال «بوتيك 33» والمستفيدين من مشروع «من كسب يدي»، كما ستكون هناك حلة جديدة كليا للمشروع ترضي أذواق جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مساحات خاصة لألعاب الأطفال وركن آخر لذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص سوق نوير كل يوم لجمعية تعاونية، كما سيتضمن عرضا للشتلات الزراعية. وأوضح المصدر أن اللجنة الخاصة بادرت إلى الاجتماع مع الشركات الراغبة في المشاركة للتباحث معها.
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