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التربية لا تعاقدات خارجية للمعلمين العام الحالي

9/29/2024 3:04:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أنه لن تكون هناك تعاقدات خارجية مع المعلمين والمعلمات العام الحالي. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد ما يستدعي التعاقدات، وذلك لعدم الحاجة الماسة في الوقت الحالي، مشيرة إلى ان وزارة التربية اعتمدت على خريجي كلية التربية بجامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية إضافة إلى الجامعات الخاصة وفق التخصصات المطلوبة.
وأضافت المصادر انه لا توجد أي مشكلة في عملية سد النقص في الهيئات التعليمية خاصة بوجود التعاقد المحلي، لافتة إلى أنه قد تكون هناك تعاقدات خارجية العام المقبل.

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