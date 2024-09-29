التربية لا تعاقدات خارجية للمعلمين العام الحالي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أنه لن تكون هناك تعاقدات خارجية مع المعلمين والمعلمات العام الحالي. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد ما يستدعي التعاقدات، وذلك لعدم الحاجة الماسة في الوقت الحالي، مشيرة إلى ان وزارة التربية
اعتمدت على خريجي كلية التربية بجامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية إضافة إلى الجامعات
الخاصة وفق التخصصات المطلوبة.
وأضافت المصادر انه لا توجد أي مشكلة في عملية سد النقص في الهيئات التعليمية خاصة بوجود التعاقد المحلي، لافتة إلى أنه قد تكون هناك تعاقدات خارجية العام المقبل.
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