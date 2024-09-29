لبنان يواجه أكبر نزوح في تاريخه



طهران تتوعد بالردّ على مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري واشنطن تعزز دفاعاتها وتبقي الحاملة «أبراهام لينكولن» شرق المتوسط



عواصم - ناجي شربل - أحمد عزالدين ووكالات

يواجه لبنان أكبر عملية نزوح في تاريخه، مع تصعيد إسرائيل هجومها بشن «عشرات» الغارات المكثفة وضرب «مئات الأهداف»، فيما تواترت التحذيرات من ان الاجتياح البري أمر حتمي، الأمر الذي يعزز المخاوف من اتساع رقعة الحرب، حيث نقلت «رويترز» عن وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) ان الدفاع لويد اوستن وضع المزيد من القوات على درجة عالية من الاستعداد للانتشار، وأنها ستعزز قدرات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة. وأمر الوزير أوستن باستمرار بقاء حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وقوتها الضاربة في شرق المتوسط.

هذا، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القياديين الذين قضوا مع أمين عام حزب الله حسن نصرالله في غارة الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بلغ 20 قياديا منهم إبراهيم حسين جزيني رئيس وحدة أمن نصرالله، ومستشاره سمير توفيق ديب، فضلا عن الاستهدافات اللاحقة، التي طالت المسؤول الكبير بالحزب نبيل قاووق أمس الأول، والمسؤول عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ في الحزب أمس، حيث كشفت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن «غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية».

وإزاء هذا التدهور، حض الجيش اللبناني على «عدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي» و«الحفاظ على الوحدة»، في وقت أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية قد يكون وصل إلى «مليون شخص»، معتبرا أنها ربما عملية النزوح «الأكبر». وطالب بوقف إطلاق النار على كل الجبهات مؤكدا «ليس لنا خيار سوى الديبلوماسية».

وفي السياق الديبلوماسي أيضا، توجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان «لتقديم الدعم، وخاصة الإنساني» للبنان.

وفي طهران التي طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي «لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة» بحسب سفيرها أمير سعيد عرفاني، توعد وزير خارجيتها عباس عراقجي بأن مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان إلى جانب نصرالله «لن يمر دون رد».

وفي تطور لافت، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول عسكري أن سلاح الجو نفذ غارات على ميناء الحديدة في اليمن، وأسفرت عن احتراق خزان نفط فيه.





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