دمج أو إلغاء جهات حكومية يخفض النفقات الحكومية في أبواب الميزانية الأول والثاني والثامن



دمج «طباعة القرآن» و«بيت الزكاة» و«أمانة الأوقاف» مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار



فرحان الشمري

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بتاريخ 9 أغسطس الماضي بشأن دمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، رفعت وزارة المالية مرئياتها بشأن دمج أو إلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة، وذلك بهدف الترشيد وتقليص نفقات الميزانية والانتهاء من التداخل في الاختصاصات.

وأكدت الوزارة في مقترحها الذي رفعته الى مجلس الوزراء ان اجراءات الدمج بين الجهات تقلص المصروفات وتوقف تضخم هيكل الدولة الإداري.

ورأت الوزارة أن أهمية القيام بدمج الجهات المتشابهة في الاختصاصات ونطاق العمل، تكمن في الآتي:

٭ توحيد الرؤى امام متخذ القرار وفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات المتشابهة في نطاق العمل، وتسهيل اجراءات الدورة المستندية والحد من ضخامة اجهزتها الادارية وتحجيم توسعها مستقبلا.

٭ تقليص الجهاز الإداري وخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب وما في حكمها ومعالجة الخلل الهيكلي بالميزانية العامة للدولة على المدى المتوسط وبعيد الأجل وتحجيم التوسعات بالهيكل التنظيمي والإداري الحكومي، حيث إنه من المتوقع انخفاض في تقدير اجمالي النفقات الحكومية المخصصة لتلك الجهات بنسبة مقدارها 50% ويتركز اهمها في:

1 - الباب الأول: متوقع انخفاضه على المدى القريب بنسبة 20% وعلى المدى المتوسط وبعيد الأجل بنسبة 50% وذلك لإلغاء الوظائف (القيادية، الوظائف الوسطى، المكافآت).

2 - الباب الثاني: متوقع انخفاضه بنسبة 25% وذلك لدمج العقود (عقود النظافة، عقود الحراسة، عقود المراسلين، عقود نظم المعلومات، التدريب).

3 - الباب الثامن: متوقع انخفاضه بنسبة 30% لأثر انخفاض (المهمات الرسمية).

٭ دمج الجهات التي لم تحقق الإنجازات او تحقق اهدافها المنشودة عند انشائها كي لا تظل عبئا على عاتق الدولة، تماشيا مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الجهات الحكومية وإنتاجيتها وتسهيل التحول الرقمي وخلق ثقافة مهنية تسعى الى التقدم والتطوير.

وتضمن كتاب مرئيات وزارة المالية دمج الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة مع وزارة الأوقاف وذلك لعدم وجود انجازات ملموسة ولدى هيئة طباعة القرآن وتشابه وتداخل الاختصاصات.

وجاء في المقترح دمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهاز برنامج التخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق دمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار لتسريع التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية، ما يسهم بالتالي في تسريع واختصار الدورة المستندية التي يمر بها المشروع من متخذي القرار وإتمام تنفيذ المشروعات وفق خطة التنمية، والحد من التشابك القانوني والإداري بين بعض الجهات الحكومية الذي يؤدي الى غياب الرؤية الواضحة لدى مستثمري القطاع الخاص المطلوب منه المساهمة في تنمية المشاريع الاقتصادية للدولة.

كما تضمن الكتاب دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني وقطاع الاتصالات (وزارة المواصلات) لتصبح تحت مسمى جديد وهو «هيئة التحول الرقمي والاتصالات» وذلك لفك تشابك الاختصاصات بين الهيئة وجهاز الهيئة العامة للاتصالات التي هي المسؤولة عن الإشراف على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

كما شمل المقترح دمج الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء، وذلك لتوحيد الإحصاءات الرسمية وزيادة الإنتاجية وتجنب ازدواجية العمل، فيما شمل المقترح دمج وكالة الأنباء الكويتية بوزارة الإعلام لتشابه الاختصاصات، موضحة الوزارة ان قانون الجهات المستقلة ذات طابع تجاري او اقتصادي لا يتوافق مع اختصاصات كونا.

واقترحت الوزارة كذلك، دمج ادارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين، الى وزارة المالية على ان تكون ادارة نزع الملكية ادارة قطاع املاك الدولة في وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يكون قطاعا ضمن وزارة المالية.

وكان من ضمن مرئيات الوزارة كذلك ايضا إلغاء الهيئة العامة للنقل البري ودمجها مع وزارة الاشغال، ودمج الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية تحت اسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، ودمج هيئة الشباب وهيئة الرياضة ومكافحة المنشطات للتشابه في طبيعة العمل.

كما اقترحت الوزارة دمج وحدة التحريات المالية مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضمن برنامج في وزارة العدل، مع فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل لتكون هيئة ملحقة تحت مسمى هيئة القضاء، بالإضافة الى نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك الى وزارة الداخلية للتشابه في طبيعة العمل من ناحية الضبط والتفتيش.

واقترحت «المالية» دمج جهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين «التجارة» لأن جهاز حماية المنافسة يعود الى ان قانون انشائه وفي اكثر من موضع نص على انه سيحقق ايرادات للخزينة العامة للدولة، الا انه منذ إنشائه حتى تاريخه لم يحقق سوى 3% من الايرادات التي يتوقعها مقارنة بما يتوقع تحصيله من الرسوم او الجزاءات وفق ما ورد بالمادة رقم 24 من قانون إنشائه، ووحدة تنظيم التأمين تكون قطاعا ضمن وزارة التجارة.

وكذلك اقترحت إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوجود الامانة العامة للتخطيط والتنمية، ودمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تحت مسمى مؤسسة التمويل والرعاية السكنية لتشابه الاختصاصات.

كما جاء من ضمن مقترح الوزارة نقل ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة اسواق المال، من ميزانية الهيئات المستقلة الى ميزانية الهيئات الملحقة وذلك نظرا لأن الجهات المذكورة لها طبيعة عمل خدمية مشابهة لعمل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة، وأن تلك الجهات يتم تمويلها بصفة رئيسية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، حيث إن إيراداتها الذاتية محدودة، وإن كانت لديها شخصية اعتبارية مستقلة.