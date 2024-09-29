تكلفة إنتاج الكهرباء أقل من شرائها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
استبعدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المقترح الخاص بإحضار سفن توليد كهرباء إلى الكويت لتزويد الطاقة الإنتاجية الخاصة بالشبكة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل.
وقالت المصادر إن هذا المقترح استبعد من قبل اللجنة المختصة بدراسة المبادرات الخاصة بمشاريع الكهرباء لعدة أسباب فنية يصعب إنجازها في الوقت الحالي، مبينة ان مبادرات إحضار سفن دائما تلجأ إليها الدول التي لا يوجد لديها استقرار في شبكتها الكهربائية، في حين تعد شبكة الكويت ضمن الشبكات الأكثر استقرارا. وأوضحت المصادر أنه بعد دراسة جميع المبادرات الخاصة بمشاريع شراء الطاقة من الغير، وجدت اللجنة أن جميعها ذات تكلفة مرتفعة جدا مقارنة بالتكلفة التي تنتج بها الوزارة الكهرباء، لافتة إلى أن جميع مبادرات شراء الطاقة من الغير تتطلب من الوزارة توفير الأرض وتحمل نفقات تكاليف وقود التشغيل.
من جانب آخر، قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت من الوزارة توفير 3600 ميغاواط لتغذية مدينتي جنوب صباح الأحمد السكنية وجنوب سعد العبدالله بالتيار الكهربائي.
ولفتت المصادر الى أن هذا الطلب يأتي وفقا لخطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاصة بالمدن السكنية الجديدة لتزويد القسائم الجديدة بالتيار في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسة بشأن تحديد احتياجات المدن السكنية الجديدة من كهرباء وماء.
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