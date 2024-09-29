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تكلفة إنتاج الكهرباء أقل من شرائها

9/29/2024 3:04:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
استبعدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المقترح الخاص بإحضار سفن توليد كهرباء إلى الكويت لتزويد الطاقة الإنتاجية الخاصة بالشبكة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل.
وقالت المصادر إن هذا المقترح استبعد من قبل اللجنة المختصة بدراسة المبادرات الخاصة بمشاريع الكهرباء لعدة أسباب فنية يصعب إنجازها في الوقت الحالي، مبينة ان مبادرات إحضار سفن دائما تلجأ إليها الدول التي لا يوجد لديها استقرار في شبكتها الكهربائية، في حين تعد شبكة الكويت ضمن الشبكات الأكثر استقرارا. وأوضحت المصادر أنه بعد دراسة جميع المبادرات الخاصة بمشاريع شراء الطاقة من الغير، وجدت اللجنة أن جميعها ذات تكلفة مرتفعة جدا مقارنة بالتكلفة التي تنتج بها الوزارة الكهرباء، لافتة إلى أن جميع مبادرات شراء الطاقة من الغير تتطلب من الوزارة توفير الأرض وتحمل نفقات تكاليف وقود التشغيل.
من جانب آخر، قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت من الوزارة توفير 3600 ميغاواط لتغذية مدينتي جنوب صباح الأحمد السكنية وجنوب سعد العبدالله بالتيار الكهربائي.
ولفتت المصادر الى أن هذا الطلب يأتي وفقا لخطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاصة بالمدن السكنية الجديدة لتزويد القسائم الجديدة بالتيار في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسة بشأن تحديد احتياجات المدن السكنية الجديدة من كهرباء وماء.

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