بالفيديو الأمير وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري لزيارة الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، هنأه فيه سموه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة.
وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
كما وجه سموه له الدعوة للقيام بزيارة رسمية لدولة الكويت.
وقد أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عن فائق شكره وتقديره لسموه على هذا التواصل وهذه اللفتة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مثمنا دعوة سموه لزيارة دولة الكويت، ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، رعاه الله.
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