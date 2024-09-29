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بالفيديو الأمير وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري لزيارة الكويت

9/29/2024 3:04:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، هنأه فيه سموه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة.
وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
كما وجه سموه له الدعوة للقيام بزيارة رسمية لدولة الكويت.
وقد أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عن فائق شكره وتقديره لسموه على هذا التواصل وهذه اللفتة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مثمنا دعوة سموه لزيارة دولة الكويت، ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، رعاه الله.

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