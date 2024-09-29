إيبسويتش يتعادل مع أستون فيلا ويحرمه من تقاسم قمة الدوري الإنجليزي مع ليفربول

أهدر أستون فيلا فرصة تقاسم صدارة جدول ترتيب الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه إيبسويتش تاون، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

واتسمت المباراة، التي أقيمت على ملعب (بورتمان رود) بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر إيبسويتش تاون بالتسجيل عن طريق ليام ديلاب في الدقيقة الثامنة، ورد أستون فيلا بهدفين حملا توقيع مورجان روجيرز وأولي واتكينز في الدقيقتين 15 و32 على الترتيب.

وتواصلت سخونة اللقاء في الشوط الثاني، بعدما عاد ديلاب لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل لإيبسويتش في الدقيقة 72.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لكن دون جدوى، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي أستون فيلا، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية في المسابقة، بالمركز الخامس برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، أصبح في جعبة إيبسويتش، العائد للمسابقة بعد غياب دام 22 عاما، 4 نقاط، بعد تعادله في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، علما بأنه مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

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