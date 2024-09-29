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إقامة دبي تحقق الجائزة الذهبية في جوائز ستيفي 2024 لأنظمة التطوير التنظيمي وتخطيط المواهب

9/29/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالجائزة الذهبية في جوائز ستيفي لعام 2024 عن فئة "الإنجاز في إدارة الموارد البشرية"، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع المنعقد في نيويورك.

وحصلت الإدارة على الجائزة تقديرًا لمشروع "نظام التطوير التنظيمي وتخطيط المواهب"، الذي يعزز بيئة العمل ويؤكد مكانتها الرائدة في إدارة المواهب والتطوير التنظيمي.

وأوضح اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة لبيئة عمل مبتكرة تعتمد على مفاهيم العلم الحديث، مما أدى إلى النجاح والتميز في إدارة المواهب وتحقيق نتائج عالمية مشيرا إلى أن الابتكار أصبح ثقافة في الإدارة العامة، مما أفرز العديد من الكفاءات الوطنية.

تسلمت الجائزة كل من عائشة سعيد المزروعي، مسؤولة فرع الاحتياجات الوظيفية والتوطين، ومريم محمد البدواوي، مسؤولة فرع الهياكل التنظيمية، بحضور نخبة من المسؤولين العالميين في مجالات إدارة الموارد البشرية والسعادة الوظيفية.

ويتبنى مشروع "نظام التطوير التنظيمي وتخطيط المواهب" مبادئ الرشاقة والمرونة التنظيمية، ويشمل إطار عمل متكامل لإدارة المواهب وتخطيط القوى العاملة، مع التركيز على الترابط والتكامل، استشراف المستقبل، التحليلات، ونماذج الأعمال المبتكرة حيث يمثل المشروع نموذجًا جديدًا للعمل المؤسسي القائم على أسس نظامية والتحلي بالروح القيادية والتنافسية.

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