Monday, 30 September 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إخلاء مواطن تعرض لإصابات بليغة في حادث تدهور سيارة بالشارقة

9/29/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة إخلاء طبي، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعرض مواطن إماراتي لإصابات بليغة إثر تدهور سيارته في أحد المواقع الصحراوية بإمارة الشارقة.

‏ وعلى الفور تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29092024000110011019ID1108727296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث