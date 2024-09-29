إخلاء مواطن تعرض لإصابات بليغة في حادث تدهور سيارة بالشارقة

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة إخلاء طبي، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعرض مواطن إماراتي لإصابات بليغة إثر تدهور سيارته في أحد المواقع الصحراوية بإمارة الشارقة.

‏ وعلى الفور تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

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