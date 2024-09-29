إخلاء مواطن تعرض لإصابات بليغة في حادث تدهور سيارة بالشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة إخلاء طبي، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعرض مواطن إماراتي لإصابات بليغة إثر تدهور سيارته في أحد المواقع الصحراوية بإمارة الشارقة.
وعلى الفور تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.
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