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أوكرانيا.. اشتباكات كثيفة بالمدفعية وغارات على طول خطوط الجبهة الشرقية

9/29/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هزت اشتباكات مدفعية كثيفة وغارات جوية روسية خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفقا لتقرير الوضع المسائي الصادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأحد. وذكر التقرير أن المدفعية الروسية قصفت نحو 20 مستوطنة بالقرب من سومي وخاركيف.

وترددت أنباء عن وقوع هجمات روسية جديدة ضد خطوط الدفاع الأوكرانية في مناطق النزاع المحيطة بدونباس، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من صد 13 هجوما بالقرب من بوكروفسك ووقف 17 تقدما للقوات الروسية بالقرب من كوراكوفي.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأفادت تقارير بوقوع قتال عنيف في منطقة فوهليدار، مما أثار مخاوف بين الخبراء العسكريين الأوكرانيين من احتمال سقوط البلدة الصغيرة في الجزء الجنوبي من دونباس، التي شهدت عامين من الحرب، في أيدي القوات الروسية.

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