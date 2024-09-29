مطار دبي الدولي يحتفل بمرور 64 عاماً على الريادة في ربط العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحتفل مطار دبي الدولي، غداً بالذكرى 64 عاماً على افتتاحه في 30 سبتمبر 1960، في ظل مواصلة تسجيل معدلات نمو قياسية رسخت مكانته كأكبر محور عالمي لحركة المسافرين والبضائع.
وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نحتفل بمرور 64 عاماً على انطلاق مطار دبي الدولي، ونحن نستذكر بكل فخر الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد، ودوره المحوري في قصة نجاح دبي. يربط مطارنا اليوم أكثر من 265 وجهة حول العالم، ولم يقتصر دوره على تسهيل حركة المسافرين والبضائع فحسب، بل كان أيضاً قوة دافعة للتحول الاقتصادي في دبي، وعزز مكانة الإمارات كرائد عالمي في صناعة الطيران والتجارة».
وأضاف «يكمن سر نجاحنا في فريق عملنا المتميز، الذي يجسد قيم العمل الجماعي والتفاني والإخلاص، فهم أساس التجارب الاستثنائية التي نقدمها لعملائنا، مما يجعل مطار دبي أكثر من مجرد مطار، بل رمزاً عالمياً للتميز في الخدمة. إن سعيهم الدائم لتحقيق أعلى المعايير هو حجر الأساس لسمعتنا المرموقة التي نعتز بها».
وقال غريفيث: «هذه الذكرى السنوية ليست مجرد احتفال بالبنية التحتية والابتكار؛ إنها تقدير لروح التعاون والتآزر بين جميع أفراد مجتمع المطار، وهي الروح التي تدفعنا دائماً نحو الأمام. نحن فخورون بالإرث الذي بنيناه مع شركائنا، ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بوضع معايير جديدة للتميز والابتكار، ورسم مستقبل قطاع السفر بنفس الشغف والرؤية اللذين لطالما كانا نبراساً لنا في رحلتنا حتى الآن».
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