مطار دبي الدولي يحتفل بمرور 64 عاماً على الريادة في ربط العالم

يحتفل مطار دبي الدولي، غداً بالذكرى 64 عاماً على افتتاحه في 30 سبتمبر 1960، في ظل مواصلة تسجيل معدلات نمو قياسية رسخت مكانته كأكبر محور عالمي لحركة المسافرين والبضائع.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نحتفل بمرور 64 عاماً على انطلاق مطار دبي الدولي، ونحن نستذكر بكل فخر الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد، ودوره المحوري في قصة نجاح دبي. يربط مطارنا اليوم أكثر من 265 وجهة حول العالم، ولم يقتصر دوره على تسهيل حركة المسافرين والبضائع فحسب، بل كان أيضاً قوة دافعة للتحول الاقتصادي في دبي، وعزز مكانة الإمارات كرائد عالمي في صناعة الطيران والتجارة».



وأضاف «يكمن سر نجاحنا في فريق عملنا المتميز، الذي يجسد قيم العمل الجماعي والتفاني والإخلاص، فهم أساس التجارب الاستثنائية التي نقدمها لعملائنا، مما يجعل مطار دبي أكثر من مجرد مطار، بل رمزاً عالمياً للتميز في الخدمة. إن سعيهم الدائم لتحقيق أعلى المعايير هو حجر الأساس لسمعتنا المرموقة التي نعتز بها».



وقال غريفيث: «هذه الذكرى السنوية ليست مجرد احتفال بالبنية التحتية والابتكار؛ إنها تقدير لروح التعاون والتآزر بين جميع أفراد مجتمع المطار، وهي الروح التي تدفعنا دائماً نحو الأمام. نحن فخورون بالإرث الذي بنيناه مع شركائنا، ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بوضع معايير جديدة للتميز والابتكار، ورسم مستقبل قطاع السفر بنفس الشغف والرؤية اللذين لطالما كانا نبراساً لنا في رحلتنا حتى الآن».