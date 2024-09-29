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اليمن.. غارات إسرائيلية تستهدف الحديدة

9/29/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه نفذ ضربات جوية على مناطق عدة من الحديدة في اليمن،
باستخدام عشرات الطائرات.

وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام لوكالة فرانس برس "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".

وأضاف أن الجيش "استهدف محطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لواردات النفط".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري: "قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ بالستية على إسرائيل".


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