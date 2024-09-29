اليمن.. غارات إسرائيلية تستهدف الحديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه نفذ ضربات جوية على مناطق عدة من الحديدة في اليمن،
باستخدام عشرات الطائرات.
وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام لوكالة فرانس برس "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".
وأضاف أن الجيش "استهدف محطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لواردات النفط".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري: "قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ بالستية على إسرائيل".
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