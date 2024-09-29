تفاصيل طرح 1645 وحدة للحجز الفورى فى 8 مدن جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 متر مربع، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى من خلال أجهزة 8 مدن جديدة ، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات.
وقال شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هذا الطرح يأتى وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع.
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وأوضح حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من 63 متر إلى 105 أمتار، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من 55 إلى 90 متر، و878 وحدة“جنة” بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من 75 إلى 104 أمتار.
وأضاف الشوربجى، أن الطرح يشمل أيضاً 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من 65 متر 161 متر، و240 وحدة“جنة” بمدينة ملوى الجديدة بمساحات تتراوح من 100 إلى 161 متر، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من 79 إلى 140 متر، و114 وحدة بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من 90 إلى 93 متر، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.
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