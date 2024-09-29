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تفاصيل طرح 1645 وحدة للحجز الفورى فى 8 مدن جديدة

9/29/2024 2:04:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 متر مربع، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى من خلال أجهزة 8 مدن جديدة ، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

وقال شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هذا الطرح يأتى وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع.

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وأوضح حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من 63 متر إلى 105 أمتار، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من 55 إلى 90 متر، و878 وحدة“جنة” بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من 75 إلى 104 أمتار.

وأضاف الشوربجى، أن الطرح يشمل أيضاً 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من 65 متر 161 متر، و240 وحدة“جنة” بمدينة ملوى الجديدة بمساحات تتراوح من 100 إلى 161 متر، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من 79 إلى 140 متر، و114 وحدة بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من 90 إلى 93 متر، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

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