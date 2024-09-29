طرح 45 محلًا ووحدة تجارية ضمن سكن لكل المصريين بمحافظة الدقهلية

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- Al-Borsa News) أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، ضمن مشروعات مبادرة“سكن لكل المصريين”.
وأوضحت عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح هذه المحال التجارية للبيع بغرض استخدامها في مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية غير المقلقة للراحة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها.
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وأضافت أن هذه المحال التجارية تقع في ثلاثة مشروعات منفذة ضمن المبادرة بمحافظة الدقهلية، وذلك بواقع 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروه، بمساحات تتراوح من 12.30 متر مربع إلى 22.50 متر مربع تقريبًا، و31 محلا بعمارات عرفات شلباية بالمنزلة الجديدة بمساحات تتراوح من 12.30 متر مربع إلى 22.50 متر مربع تقريبًا، وحضانتين بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 183.60 متر مربع لكل حضانة + عدد 1 مخبر بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 216 مترًا مربعًا تقريبًا.
وأشارت إلى أن البيع يكون بالمزاد العلني يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بديوان عام محافظة الدقهلية، ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تجارية شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه فقط، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يتم رد مبلغ التأمين فور انتهاء جلسة المزاد.
وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% من قيمة المحل أو المخبز أو الحضانة أثناء جلسة المزاد، وباقي الثمن، 90% المتبقية، يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية.
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