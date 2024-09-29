طرح 45 محلًا ووحدة تجارية ضمن سكن لكل المصريين بمحافظة الدقهلية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، ضمن مشروعات مبادرة“سكن لكل المصريين”.

وأوضحت عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح هذه المحال التجارية للبيع بغرض استخدامها في مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية غير المقلقة للراحة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها.

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وأضافت أن هذه المحال التجارية تقع في ثلاثة مشروعات منفذة ضمن المبادرة بمحافظة الدقهلية، وذلك بواقع 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروه، بمساحات تتراوح من 12.30 متر مربع إلى 22.50 متر مربع تقريبًا، و31 محلا بعمارات عرفات شلباية بالمنزلة الجديدة بمساحات تتراوح من 12.30 متر مربع إلى 22.50 متر مربع تقريبًا، وحضانتين بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 183.60 متر مربع لكل حضانة + عدد 1 مخبر بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 216 مترًا مربعًا تقريبًا.

وأشارت إلى أن البيع يكون بالمزاد العلني يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بديوان عام محافظة الدقهلية، ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تجارية شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه فقط، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يتم رد مبلغ التأمين فور انتهاء جلسة المزاد.

وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% من قيمة المحل أو المخبز أو الحضانة أثناء جلسة المزاد، وباقي الثمن، 90% المتبقية، يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية.