إعادة التمويل العقارى يتضاعف 8 مرات خلال يوليو الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تضاعفت إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى نحو 8 مرات ليصل إلى 468 مليون جنيه خلال يوليو الماضى، مقابل 52 مليون جنيه خلال يوليو 2023، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات بنحو 131.2% خلال يوليو الماضى ليصل إلى 1.19 مليار جنيه مقارنة بنحو 513 مليون جنيه خلال يوليو قبل الماضى.
موضوعات متعلقة
شراكة بين“هواوى” و”طلعت مصطفى” لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية 15 مليار جنيه حجم عقود“التأجير التمويلى” خلال يوليو الماضي “الحديد والصلب للمناجم” تربح 125.9 مليون جنيه خلال 2023-2024
ووصل حجم التمويلات منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو إلى 12.88 مليار جنيه، محققا نموا بحوالى 168.1% حيث بلغ 4.81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 523 عقدًا فى يوليو من العام الجارى، مقابل 214 عقدًا فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 144.4%.
واستحوذ التمويل العقارى على 2% من إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يوليو الماضى، حيث بلغ إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للهيئة نحو 62 مليار جنيه بنهاية يوليو.
MENAFN29092024000202011048ID1108727215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.