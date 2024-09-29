إعادة التمويل العقارى يتضاعف 8 مرات خلال يوليو الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى نحو 8 مرات ليصل إلى 468 مليون جنيه خلال يوليو الماضى، مقابل 52 مليون جنيه خلال يوليو 2023، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات بنحو 131.2% خلال يوليو الماضى ليصل إلى 1.19 مليار جنيه مقارنة بنحو 513 مليون جنيه خلال يوليو قبل الماضى.

موضوعاتشراكة بين“هواوى” و”طلعت مصطفى” لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية 15 مليار جنيه حجم عقود“التأجير التمويلى” خلال يوليو الماضي “الحديد والصلب للمناجم” تربح 125.9 مليون جنيه خلال 2023-2024

ووصل حجم التمويلات منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو إلى 12.88 مليار جنيه، محققا نموا بحوالى 168.1% حيث بلغ 4.81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 523 عقدًا فى يوليو من العام الجارى، مقابل 214 عقدًا فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 144.4%.

واستحوذ التمويل العقارى على 2% من إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يوليو الماضى، حيث بلغ إجمالى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للهيئة نحو 62 مليار جنيه بنهاية يوليو.