شراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومايكروسوفت لتعزيز عمليات التحول الرقمي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33





تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمةً لالتزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتعزيز مفهوم الابتكار وتحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، بغية مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات التي توفرها للمُتعاملين، وتحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع شُركائها الإستراتيجيين.

وبموجب الاتفاقية ستعمل مايكروسوفت على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسية مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما ستعمل مايكروسوفت على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.

وبهذه المناسبة، أكد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "إن تعاوننا مع مايكروسوفت يعكس التزامنا بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين.

إن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالابتكار وإيماننا بأن التقنيات المتقدمة هي مفتاح لتحقيق التطور والتقدم في المستقبل. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة مايكروسوفت من أجل توفير حلول جديدة ومبتكرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا وشركائنا. هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويُسرع وتيرة الإنجاز".

من جانبه قال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات: "إن مايكروسوفت ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة. هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد التزام مايكروسوفت بدعم المؤسسات الحكومة في مسيرتها نحو التحول الرقمي واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة العمليات وتطويرها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي."

تشمل مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مرنة وقابلة للتوسع تعتمد على تقنيات السحابة.

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