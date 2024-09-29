التبر 55 بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز القارب "التبر 55" لمالكه راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري بلقب سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الجديد.
شارك في السباق، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس السبت، 70 قارباً على متنها 1000 بحاراً، أبحرت لمسافة 14 ميلاً بحريا حتى خط النهاية قبالة (عين دبي).
واستطاع القارب "التبر 55" حسم صدارة السباق في زمن قدره ساعة واحدة وسبع دقائق، متقدما على القارب "زلزال 217" لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، الذي حل ثانياً، والقارب (الطف 70) لمالكه محمد بن راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، صاحب المركز الثالث.
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