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التبر 55 بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما

9/29/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز القارب "التبر 55" لمالكه راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري بلقب سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الجديد.

شارك في السباق، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس السبت، 70 قارباً على متنها 1000 بحاراً، أبحرت لمسافة 14 ميلاً بحريا حتى خط النهاية قبالة (عين دبي).

واستطاع القارب "التبر 55" حسم صدارة السباق في زمن قدره ساعة واحدة وسبع دقائق، متقدما على القارب "زلزال 217" لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، الذي حل ثانياً، والقارب (الطف 70) لمالكه محمد بن راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، صاحب المركز الثالث.

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