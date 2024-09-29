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الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار غداً

9/29/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:45 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والجزر الثاني عند الساعة 06:22 .
أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والثاني عند الساعة 20:41 والجزر الأول عند الساعة
14:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:56 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 70 20
دبي 39 31 65 25
الشارقة 38 28 70 25
عجمان 38 31 75 30
ام القيوين 38 27 80 25
رأس الخيمة 39 29 75 30
الفجيرة 34 31 80 55
العـين 40 28 65 15
ليوا 42 26 75 15
الرويس 39 25 80 25
السلع 40 24 75 20
دلـمـا 36 28 80 30
طنب الكبرى 37 30 80 35
طنب الصغرى 37 30 80 35
أبو موسى 37 30 80 35

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