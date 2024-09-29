ختام الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو





اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسوالتي تم تخصيصها لمنافسات تحت 16 و 18 عاما "بدون البدلة" في قاعة البيت متوحد في إمارة الشارقة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وتميزت منافسات اليوم الختامي لهذه الجولة بقوة الأداء والانضباط العالي من قبل اللاعبين، الذين أبدعوا على البساط، وأظهروا براعتهم، في ظل الدعم الكبير من الاتحاد والتشحيع المتواصل من الجماهير.

وفي ختام منافسات الجولة الثالثة نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، ونادي العين المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادةيوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارةنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسعادة سعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو،

وسعادة أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية بهيئةالرعاية الأسرية في أبوظبي، ومحمد حسين المرزوقي مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وقال سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقةالرياضي:" سعداء باستضافة هذه البطولة في إمارة الشارقة، وفخورون بهذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع ، وهذا مؤشر إيجابي يعكس النموالمستمر لهذه الرياضة. الحضور الكبير للأسر والعائلات أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح هؤلاء اللاعبين وتألقهم".

وأشاد محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالنجاح الاستثنائي للجولة الثالثة من البطولة التي جرى تخصيص منافساتها لفئة بدون البدلة، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، مؤشر مهم على نجاح الاتحاد في نشر اللعبة وثمرة حقيقية للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال المرزوقي:" تلعب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو دوراًمحورياً في تمكين الشباب وتطوير مواهبهم، لا سيما أن فئتي الناشئين والشباب تمثلان مستقبل الرياضة".

وقال رافائيل فيجا مدرب نادي العين:" أداء اللاعبين في البطولة يعكس مدى التزامهم وتفانيهم في التدريب. ولا شك أن البطولة فرصة حقيقية لاختبار مهاراتهم في أجواء تنافسية عالية المستوى، وتساعدهم على التحضير للاستحقاقات القادمة. نحن كمدربين نعمل على تطوير مهاراتهم الفنية والذهنية على حد سواء، حيث يتم إعدادهم على كيفية التعامل مع الضغط والتفكيرالاستراتيجي داخل وخارج الحلبة".

وقال محمد مطاوع، لاعب أكاديمية بالمز الرياضية تحت 16 عاماً/حزام رمادي/ والذي حقق ذهبية وزن 50 كجم:" المشاركة في هذه البطولة فرصة رائعة بالنسبة لي لتطوير مهاراتي والتنافس مع لاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة. مثل هذه البطولات تعزز ارتباطنا باللعبة وتكسبنا خبرة كبيرة"..فيما قال سالم القبيسي، لاعب نادي العين/ حزام أزرق / من فئة تحت 18 عاماً، والذي حقق ذهبية وزن 60 كجم:" هذه البطولة تمثل مرحلة مهمة في مسيرتي الرياضية. المنافسات اليوم كانت قوية للغاية، طبقت كل ما تعلمته خلال التدريبات. أعتقد أن الجوجيتسو ليست مجرد رياضة بدنية، بل وسيلة لبناء الشخصية وتطوير المهارات الذهنية. هدفي يكمن في تحقيق اللقب مع نادي العين، وتمثيل المنتخب الوطني".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز