إسرائيل تعلن مقتل 20 عنصراً كانوا مع نصر الله في هجوم الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن أكثر من 20 عنصراً من حزب الله اللبناني قتلوا في الضربة العنيفة التي استهدفت الجمعة ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، وأودت بحياة أمينه العام حسن نصر الله.

وجاء في بيان للجيش

: "هجوم دقيق لسلاح الجو وبتوجيه من جناح المخابرات، هاجمت الطائرات الحربية القيادي في حزب الله حسن نصر الله، وعلي كركي قائد الجبهة الجنوبية، أحد كبار القادة الذين بقوا في التنظيم قبل الثورة، ما أدى إلى مقتلهما".

وأضاف: معهم تم القضاء على أكثر من 20 آخرين، من مختلف الرتب، الذين تجمعوا في المقر تحت الأرض في بيروت، تحت مبنى مدني - ومن هناك أداروا وخططوا وقادوا القتال ضد إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي قائمة تضم عدداً من الأسماء الذين قالت إنهم كانوا بمقر الحزب أثناء استهدافه ومن بينهم:



إبراهيم حسين جزيني، رئيس وحدة أمن نصر الله.

سمير توفيق ديب، مستشار نصر الله لسنوات عديدة.

عبد الأمير محمد سبليني، مسؤول بناء قوة جماعة حزب الله

علي نايف أيوب، مسؤول إدارة النيران في جماعة حزب الله.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أكدت أن الجيش الإسرئيلي أسقط أكثر من 80 قنبلة، متوسط ​​وزن كل قنبلة طن واحد من المواد المتفجرة، على مكان تواجد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة.



