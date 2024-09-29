جميل للسيارات (الدولية) توقع شراكة توزيع عالمية مع جيلي فاريزون وتعزز حضورها في ١١ دولة حول العالم

(MENAFN
- Hanover communications) الصين، شنزن؛ 27 سبتمبر 2024: أعلنت جميل للسيارات (الدولية)، الوكيل للعديد من العلامات التجارية للسيارات حول العالم والرائدة في مجال توفير حلول النقل، عن عقد شراكة عالمية واسعة النطاق مع مجموعة تشجيانغ جيلي فاريزون للمركبات التجارية للطاقة الجديدة (فاريزون أوتو) التابعة والمملوكة بالكامل من قبل شركة جيلي القابضة، وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة ومقرها في الصين. وتنطوي الشراكة على توقيع سلسلة من اتفاقيات التوزيع في العديد من الأسواق على مستوى العالم، مما يسهم في دفع عجلة التحول المستمر الذي يشهده قطاع النقل على الصعيد العالمي.
وتنص الاتفاقيات على أن تتولى جميل للسيارات (الدولية) توزيع علامات مميزة من السيارات الكهربائية، والهجينة (الهايبرد)، والسيارات العاملة بالهيدروجين والميثانول التي تنتجها "تشجيانغ جيلي فاريزون للمركبات التجارية للطاقة الجديدة" والتي يطلق عليها مسمى (مركبات الطاقة). ومن الجدير بالذكر أن "فاريزون" هي أول علامة تجارية للمركبات التجارية في الصين تقدم مجموعة كاملة من مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة، والشاحنات الخفيفة، والشاحنات الصغيرة، والمركبات التجارية الخفيفة، والحافلات.
كما تنص الاتفاقيات على توزيع مركبات "فاريزون" في مجموعة جديدة ومختارة من الأسواق، مما يعني الوصول إلى أكثر من 450 مليون مستهلك.
وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام جميل للسيارات (الدولية) باستراتيجيتها التي تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها وتنويعها بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في الأسواق العالمية الرئيسية، وتسريع وتيرة نمو جميل للسيارات (الدولية) على المستوى الدولي. ويشمل ذلك تلبية الطلب المتنامي على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة الصديقة للبيئة، مثل الهيدروجين والميثانول والكهرباء. ويسهم هذا التعاون التاريخي مع "فاريزون" في تعزيز مكانة جميل للسيارات (الدولية) بوصفها رائدة في توفير حلول النقل بمركبات الطاقة الجديدة.
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