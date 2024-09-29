مهرجان أنمينيا يُطلق دورته الأولى من 23-27 أكتوبر في أبوظبي

(MENAFN
- Katch ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 26 سبتمبر 2024: يُطلق مهرجان أنمينيا دورته الأولى على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 23-27 أكتوبر 2024 بمنارة السعديات في جزيرة السعديات أبوظبي، محتفياً بثقافة الأنمي وفنون المانجا، ومستقطباً الجمهور وهواة الألعاب من أنحاء العالم.
ويلبي المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع شركة براغ، المجموعة الإماراتية المتخصصة بالتجارب الإبداعية،تطلعات جمهور الأنمي في المنطقة والعالم، مسلطاً الضوء على أبوظبي باعتبارها الوجهة العالمية المفضلة لأكبر فعاليات الأنمي. ويحتضن الحدث مجموعة من أشهر الأسماء في فنون الأنمي والألعاب إلى جانب سلسلة من عروض موسيقى البوب اليابانية والتجارب المُلهمة. وترسي الفعالية معايير جديدة في مهرجانات الأنمي من خلال استضافة مسابقة أزياء تنكرية(كوسبلاي) عالمية، حيث يرتدي المشتركون أزياء شخصياتهم المفضلة من الأنمي أو ألعاب الفيديو أو القصص المصورة للمشاركة في مسابقات عالمية تصل قيمة جوائزها إلى 400 ألف درهم، وهي الأكبر في مهرجانات الأنمي على الإطلاق.
ويوفر المهرجان لزواره فرصة اللقاء المباشر مع مخرجي الأنمي وفناني المانجا ومصممي ألعاب الفيديو، ويحتضن مركزاً مخصصاً للألعاب وورش العمل التفاعلية، مما يتيح لهم التعرف على مستويات الابتكار الجديدة في عالم الأنمي. كما يمكن للجمهور الاستمتاع بمعارض مميزة تستضيف شخصياتهم المفضلة فضلاً عن تذوق المأكولات الشعبية اليابانية وشراء سلع الأنمي والمانجا الحصرية.
وتضم فعاليات المهرجان:
أفضل تجارب الأنمي
سيكون رواد المهرجان على موعد للاستمتاع بعروضهم المحببة، التي ستتجسد حية على أرض الواقع من خلال المعارض التفاعلية ذات الطابع الخاص. كما سيلتقي عشاق الأنمي بأبطالهم المحبوبين أمثال ناروتو، وإيرين ييغر من اتاك اون تايتان "هجوم العمالقة"، ويوجي إيتادوري من " جوجيتسو كايسن"، فيما سيحظى محبو سانريو برؤية "هيلو كيتي". وستُتوج هذه العروض بتجربة مبتكرة تقدم أفضل ما أبدعه فن الأنمي عبر إعادة تجسيد مشاهد بالحجم الكامل، معززة جماليات المهرجان.
الفعاليات الترفيهية الحية
سيضم "أنمينيا" أجندة متواصلة بلا انقطاع من العروض الترفيهية، بما فيها عروض يابانية، وحفلات موسيقى البوب اليابانية، واستعراضات بهلوانية مدهشة، وجلسات حوارية. وسيحظى عشاق الموسيقى ببرنامج حافل من العروض المميزة، تتصدره المغنية السورية وكاتبة الأغاني ومؤدية أصوات الرسوم المتحركة الشهيرة رشا رزق، التي ستعتلي المسرح يوم الجمعة 25 أكتوبر، وفرقة موسيقى البوب اليابانية "فلو" يوم السبت 26 أكتوبر. وستُصاحب رشا رزق في عرضها مطربة أغاني الأنمي "موغو"، بينما سترافق فرقة "أنجيلا" فرقة "فلو".
ستبدأ فعاليات المهرجان بانطلاقة قوية مع عرض المطربة الأسطورة، يوكو تاكاهاشي، المعروفة بأغنيتها الشهيرة في "نيو جينيسيس إيفانجيليون"، يوم الأربعاء 23 أكتوبر. كما ستبهر المغنية اليابانية "جونّا" الجمهور يومياً حتى الجمعة 25 أكتوبر، بينما ستُدهش فرقة الرقص "ريال أكيبا بويز" الحضور بعروضها من الخميس 24 إلى السبت 26 أكتوبر.
ولأول مرة في المنطقة، ستتألق فرقة "باور غلوف" الأمريكية المتخصصة في أغاني ألعاب الفيديو يوم السبت 26 أكتوبر، في افتتاح مسابقة الأزياء التنكرية "كوسبلاي".
وستُضفي فرق الروك المستوحاة من الأنمي "بليندينغ صن رايز"، "كويومي"، "كاتش مي يسترداي"، و"سنويكل" أجواء لا تُنسى على العرض الختامي للمهرجان يوم الأحد 27 أكتوبر.
فعاليات ألعاب الفيديو وورش العمل
استمتع بتجربة فريدة في مركز الألعاب المخصص الذي يضم مجموعة من المناطق الترفيهية المميزة، مثل منطقة الواقع الافتراضي، ومنطقة الرياضات الإلكترونية، وألعاب الأركيد اليابانية، إلى جانب المسرح الرئيسي الذي سيشهد مسابقات مستوحاة من عالم الأنمي، ومنطقة مخصصة للناشرين، وذلك بالشراكة مع "أيه دي غيمينغ". ويمكن للجمهور كذلك إطلاق العنان لمواهبهم الإبداعية من خلال ورش العمل المستوحاة من الثقافة اليابانية وعالم الأنمي، ضمن تجارب ممتعة تناسب جميع الفئات العمرية.
على مدار أيام المهرجان، ستقدم العلامة التجارية اليابانية "تامييا" محطة مخصصة تتيح للزوار فرصة تصميم وصنع نماذج سياراتهم للمشاركة في السباقات. كما ستتاح لعشاق "غن بلا" فرصة الانضمام لجلسات إبداعية، لبناء نماذج معقدة لآلات الميكا من عالم "غاندام" الشهير التابع لشركة "بانداي".
المتاجر والمأكولات اليابانية الشعبية
يتيح مهرجان أنمينيا فرصة تذوق أشهى المأكولات اليابانية الأصيلة بما في ذلك خيارات متنوعة من مأكولات طوكيو الشعبية، مثل الرامن والموتشي. كما يستعرض المهرجان مجموعة متنوعة من العلامات الإقليمية والعالمية مع تشكيلة من إكسسوارات الأنمي والسلع التذكارية وأزياء الشارع المستوحاة من عالم الأنمي.
مخرجو الأنمي وفنانو المانجا ومصممو ألعاب الفيديو
سيتسنى لعشاق الأنمي والمانجا فرصة لقاء نخبة من رسامي المانجا، ومؤدي الأصوات، ومبدعي ألعاب الفيديو ضمن جلسات تفاعلية تجمعهم مباشرة مع المعجبين، وهي فرصة مثالية للحصول على توقيعات، والتقاط الصور، أو خوض حوارات لا تُنسى مع العقول الخلاقة خلف هذه الأعمال المذهلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن "أنمينيا" جلسات أسئلة وأجوبة تتيح للجمهور التعمق في الرؤى الإبداعية التي أنتجت المانجا وألعاب الفيديو المحبوبة.
سيشهد مهرجان أنمينيا ظهور العديد من الوجوه المألوفة، منها يوتاكا آبي، المعروف بعمله على سلسلة الأنمي والمانغا الشهيرة *المحقق كونان*. كما سيحظى الجمهور بفرصة لقاء ريو هوريكاوا، الصوت الأسطوري لفيجيتا من *دراغون بول* وكابتن فالكين من *سوبر سماش بروس*، في جلسة خاصة.
وسيشارك كينجي واتانابي، الذي ابتكر سلسلة *ديجمون*، وناوتو أوهشيما، الفنان المسؤول عن تصميم شخصية سونيك ذا هيدجهوج. كما ستتواجد كيكوكو إينو، الممثلة الصوتية الشهيرة والمغنية والمروّجة، ويوكو شيمومورا، الملحنة الأسطورية وراء ألعاب *كينجدوم هارتس* و*سوبر ماريو آر بي جي*.
هذه التشكيلة اللامعة من الضيوف تعد بتجربة مثيرة للجمهور، مع مزيد من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا!
مسابقة الأزياء التنكرية (كوسبلاي)
يقدم المهرجان مسابقة أزياء تنكرية استثنائية بجوائز يزيد مجموعها على 400 ألف درهم إماراتي، وهي أكبر جوائز في مهرجانات الأنمي على الإطلاق. وتوفر المسابقة مجموعة من فرص الفوز للأفراد والمجموعات، مع منح جوائز خاصة عن فئات أفضل زي وأفضل أداء وأفضل أنمي مقتبس.
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